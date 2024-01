Prowadzący rozmowę Adrian Stankowski zapytał eksperta m.in. o to, czy nakaz aresztowania polityków PiS są legalne. - Przecież to są posłowie. Sąd Najwyższy orzekł, że ich mandaty są w mocy - oznajmił prezenter.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Ryszard Piotrowski w TV Republika

Jak zaznaczył, SN przyjrzał się odwołaniu polityków od postanowienia marszałka Sejmu, a w tej procedurze "Sąd Najwyższy może tylko skontrolować czy nie doszło do pomyłki formalnej" - ocenił i dodał, że SN nie może znieść skutków prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego.

- To (byłoby możliwe - red.) w trybie skargi nadzwyczajnej. Zainteresowani mogli i mogą złożyć taką skargę - podkreślił.

TV Republika. Prowadzący przerwał wywiad

Odpowiedź specjalisty wywołała konsternację Stankowskiego, który zaznaczył, że Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę , co poparł wyrok Trybunału Konstytucyjnego . Prowadzący oznajmił ponadto, że "do wyroku skazującego" obu przedstawicieli PiS "są poważne wątpliwości , bo (sąd - red.) przekroczył zakres powagi rzeczy osądzonej".

- Powagę rzeczy osądzonej to przekroczył Sąd Najwyższy i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - skwitował twierdzenia pracownika TV Republika prof. Piotrowski.

Ekspert zastrzegł, że Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się rozpoznawaniem spraw karnych, ponieważ to jest kompetencja władzy sądowniczej, co potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku sprzed sześciu lat.

- TK próbował blokować to postępowanie wskutek pozornego sporu kompetencyjnego, specjalnie wszczętego bodaj w 2017 roku. Gdy Sąd Najwyższy się zdenerwował i powiedział "dość tego, będę orzekał", to wtedy Trybunał się szybciutko zebrał i wydał to postanowienie, o którym redaktor wspomniał - skorygował myśl Stankowskiego prof. Piotrowski.