Konsekwencje po kradzieży auta rodziny Tuska. Rzeczniczka MSWiA komentuje

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

- W MSWiA nie zapadły jeszcze żadne decyzje i nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje, związane z kradzieżą samochodu premiera Donalda Tuska - oznajmiła rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Potwierdziła natomiast doniesienia, że w związku z kradzieżą auta zwolniono szefa i wiceszefa zarządu biura ochrony premiera, a sam szef SOP przebywa na urlopie. Z ustaleń mediów wynika także, że pełną ochroną objęto całą rodzinę Tuska.

Premier Donald Tusk
Premier Donald TuskJacek Szydlowski Agencja FORUM

O "kadrowym trzęsieniu ziemi w Służbie Ochrony Państwa" poinformowały w środę Radio Eska oraz Super Express.

Z ich ustaleń wynika, że w związku z kradzieżą auta premiera zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera Donalda Tuska, a szef Służby Ochrony Państwa - generał brygady Radosław Jaworski - został wysłany na przymusowy półroczny urlop. Cała rodzina premiera miała również zostać objęta pełną ochroną.

Jak donoszą media, funkcjonariusze nie kryją oburzenia, argumentując, że "są od ochrony premiera, a nie jego samochodu" i nazywają całą sytuację "skandalem".

Kradzież auta rodziny premiera. Rzecznik MSWiA o doniesieniach

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zapytana o te doniesienia przekazała, że w związku ze sprawą minister Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Zobacz również:

Minister koordynator służb komentuje doniesienia mediów ws. kradzieży auta premiera
Polska

Sprawa kradzieży auta rodziny premiera. Pojawił się nowy wątek. "Sprawdzamy trop"

Dawid Skrzypiński
Dawid Skrzypiński

    - W tym momencie ze strony MSWiA nie zapadły żadne decyzje - poinformowała Gałecka. Potwierdziła natomiast, że szef SOP wyciągnął konsekwencje wobec dyrektora i wicedyrektora biura ochrony premiera.

    Gałecka dodała, że szef SOP przebywa obecnie na zaległym urlopie. Zwróciła uwagę, że informacje i dalsze decyzje w sprawie, ze strony MSWiA ,zostaną zakomunikowane po otrzymaniu raportu i rozmowie ministra z komendantem SOP. - Takiego raportu na chwilę obecną jeszcze nie otrzymaliśmy - powiedziała.

    Kradzież auta rodziny premiera. Podejrzany usłyszał zarzuty

    Jak informowała policja, biały lexus zniknął z okolic domu premiera w Sopocie w nocy z 9 na 10 września, a już kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży samochód udało się odnaleźć na jednym z parkingów w Gdańsku. Po czterech dniach na tamtejszym lotnisku zatrzymano podejrzanego - 41-letni Łukasz W. planował wylot do Burgas w Bułgarii.

    Jak przekazała wówczas policja, mężczyzna był zaskoczony i nie stawiał oporu.

    Funkcjonariusze przeszukali także mieszkanie podejrzanego i zabezpieczyli materiał dowodowy. Jak ustalono, mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa i przestępstwa przeciwko życiu.

    Zobacz również:

    A co jeśli Donald Tusk ustąpi z funkcji premiera? Kto byłby jego potencjalnym następcą? W sondażu zapytano m.in. o Szymona Hołownię, Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego
    Polska

    Padło pytanie, kto może zastąpić Tuska. W sondażu prym wiedzie jeden polityk

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      W połowie września rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował, że sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Sopotu, podejrzanego o kradzież samochodu marki Lexus, należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.

      Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy, jak wyjaśnił Duszyński, dotyczy kradzieży samochodu z włamaniem, a także dokumentów, które były w środku pojazdu. Drugi zarzut obejmuje posłużenie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi poprzez umieszczenie ich na skradzionym aucie. Łukaszowi W. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

      Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

      Zobacz również:

      Parlamentarzyści Polski 2050
      Polska

      Petru chce zastąpić Hołownię. W Polsce 2050 jest więcej chętnych

      Łukasz Szpyrka
      Łukasz Szpyrka
      Czarzasty w "Gościu Wydarzeń": Życzę szczęścia HołowniPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze