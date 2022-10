Informacja o dymisji Konrada Szymańskiego obiegła polskie media w środę 12 października. Jako pierwsza informowała o tym Interia.

Szymon Szynkowski vel Sęk zastąpi Konrada Szymańskiego

Nieoficjalne ustalenia kilka godzin później zostały potwierdzone przez samego Szymańskiego. Jego dymisję na swoje ręce jeszcze w środę przyjął prezydent Andrzej Duda. - Przez długi czas zabiegałem o to, żeby doprowadzić do deeskalacji pewnych sporów i w wielu sprawach się to udawało. Natomiast ten zasadniczy spór natrafia cały czas na różnego typu blokady tak w Polsce jak i w Brukseli. Myślę, że nowe otwarcie, także personalne być może temu pomoże - powiedział Konrad Szymański w Polsat News, komentując powody odejścia z rządu.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki pytany był w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia m.in. o dalszą politykę dotyczącą Unii Europejskiej i o to, jak będzie ona realizowana.

Jak przekazał, zaprosił w tym zakresie "kluczową osobę do współpracy". - Na stanowisku ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego zastąpi Szymon Szynkowski vel Sęk - poinformował.

Szymon Szynkowski vel Sęk ministrem ds. UE. Morawiecki potwierdza ustalenia Interii

- Zastąpi pana ministra Szymańskiego. Jeśli czas pozwoli, to w tym tygodniu nastąpi powołanie pana ministra na tę nową funkcję - dodał premier Morawiecki.

Tym samym premier potwierdził wcześniejsze ustalenia Interii. Poza Szynkowskim kandydatem na stanowisko Szymańskiego miał być jeszcze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Czytaj też: Konrad Szymański odchodzi z rządu. Dwóch możliwych następców