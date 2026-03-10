Konrad rozdaje karty w pogodzie. Lokalnie trzeba będzie rozłożyć parasol

Wiosna wyparła zimę z Polski i we wtorek znowu to odczujemy. Będzie ciepło i przeważnie spokojnie, do czego przyczyni się rozległy wyż Konrad. W całym kraju w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni powyżej zera. Z czasem pojawi się jednak więcej chmur, z których zacznie padać deszcz.

Pogoda we wtorek będzie ciepła i słoneczna, również na Wybrzeżu. Miejscami na zachodzie i południu popada
We wtorek pogoda w większości Polski będzie słoneczna i spokojna, choć napłynie więcej chmur, a lokalnie popada słaby deszczPiotr Hukalo/East News/IMGWmateriał zewnętrzny

Przyjazna pogoda jeszcze nas nie opuści. Stanie się tak dzięki wyżowi Konrad, którego centrum znajduje się w rejonie Morza Czarnego, a swoim zasięgiem wciąż będzie obejmował nasz kraj. Miejscami zacznie się jednak chmurzyć, a lokalnie zrobi się mokro - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cały czas będzie ciepło.

Jasno i słonecznie na zachodzie. Chmur jednak nie zabraknie

W ciągu dnia najlepsze warunki zapanują na wschodzie, gdzie będzie słonecznie i spokojnie. W pozostałych miejscach pojawi się więcej chmur, które mogą z czasem przesłonić całe niebo. Na południowym zachodzie może przelotnie popadać deszcz.

Będzie ciepło w całym kraju - termometry pokażą od 13 do 16 stopni Celsjusza, a najchłodniej w rejonie Suwalszczyzny oraz na terenach podgórskich, jednak nawet tam będzie około 12, a w rejonie Półwyspu Helskiego w okolicach 11 stopni.

Mapa Europy ukazująca anomalię temperaturową według modelu ECMWF, z intensywnymi odcieniami czerwieni i pomarańczy obejmującymi centralną i wschodnią część kontynentu, co wskazuje na znacznie wyższą niż zwykle temperaturę w tych regionach, podczas gdy ...
Wtorek będzie ciepły w całej Polsce. W ciągu dnia wszędzie będzie kilkanaście stopni powyżej zeraWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie musimy się obawiać wiatru, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć pojawią się mocniejsze porywy, głównie w rejonie Karpat - tam powieje do 45, a w szczytowych partiach do 80 km/h.

    Pogoda cały czas nam sprzyja. W nocy mróz tylko lokalnie

    Wyżowa i praktycznie wszędzie sucha aura sprawi, że w większości Polski pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Na południowym zachodzie przez cały dzień warunki będą obojętne.

    Mapa Polski z zaznaczonymi strefami bioklimatycznymi na dzień 10 marca 2026 roku, z podziałem na obszary korzystne, obojętne i niekorzystne, oznaczone odcieniami zieleni i bieli, oraz symbolami wskazującymi zmiany warunków meteorotropowych i biologiczn...
    W dużej części Polski warunki będą korzystne, jednak z czasem na zachodzie i południu zmienią się na obojętneIMGW materiał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca utrzyma się większe zachmurzenie, choć na południu będzie ich nieco mniej. Na południu i wschodzie, a także na Wybrzeżu znowu może przelotnie popadać deszcz.

    Nocne mrozy wystąpią głównie na terenach podgórskich Karpat i tam miejscami dojdą do -4 stopni. W reszcie kraju będzie powyżej zera: przeważnie od 1 do 4 st. C, a miejscami na południu, w zasięgu wiatru halnego nawet od 5 do 7 stopni.

