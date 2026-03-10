Konrad rozdaje karty w pogodzie. Lokalnie trzeba będzie rozłożyć parasol
Wiosna wyparła zimę z Polski i we wtorek znowu to odczujemy. Będzie ciepło i przeważnie spokojnie, do czego przyczyni się rozległy wyż Konrad. W całym kraju w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni powyżej zera. Z czasem pojawi się jednak więcej chmur, z których zacznie padać deszcz.
Przyjazna pogoda jeszcze nas nie opuści. Stanie się tak dzięki wyżowi Konrad, którego centrum znajduje się w rejonie Morza Czarnego, a swoim zasięgiem wciąż będzie obejmował nasz kraj. Miejscami zacznie się jednak chmurzyć, a lokalnie zrobi się mokro - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cały czas będzie ciepło.
Jasno i słonecznie na zachodzie. Chmur jednak nie zabraknie
W ciągu dnia najlepsze warunki zapanują na wschodzie, gdzie będzie słonecznie i spokojnie. W pozostałych miejscach pojawi się więcej chmur, które mogą z czasem przesłonić całe niebo. Na południowym zachodzie może przelotnie popadać deszcz.
Będzie ciepło w całym kraju - termometry pokażą od 13 do 16 stopni Celsjusza, a najchłodniej w rejonie Suwalszczyzny oraz na terenach podgórskich, jednak nawet tam będzie około 12, a w rejonie Półwyspu Helskiego w okolicach 11 stopni.
Nie musimy się obawiać wiatru, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć pojawią się mocniejsze porywy, głównie w rejonie Karpat - tam powieje do 45, a w szczytowych partiach do 80 km/h.
Pogoda cały czas nam sprzyja. W nocy mróz tylko lokalnie
Wyżowa i praktycznie wszędzie sucha aura sprawi, że w większości Polski pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Na południowym zachodzie przez cały dzień warunki będą obojętne.
Po zachodzie słońca utrzyma się większe zachmurzenie, choć na południu będzie ich nieco mniej. Na południu i wschodzie, a także na Wybrzeżu znowu może przelotnie popadać deszcz.
Nocne mrozy wystąpią głównie na terenach podgórskich Karpat i tam miejscami dojdą do -4 stopni. W reszcie kraju będzie powyżej zera: przeważnie od 1 do 4 st. C, a miejscami na południu, w zasięgu wiatru halnego nawet od 5 do 7 stopni.
