Przyjazna pogoda jeszcze nas nie opuści. Stanie się tak dzięki wyżowi Konrad, którego centrum znajduje się w rejonie Morza Czarnego, a swoim zasięgiem wciąż będzie obejmował nasz kraj. Miejscami zacznie się jednak chmurzyć, a lokalnie zrobi się mokro - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cały czas będzie ciepło.

Jasno i słonecznie na zachodzie. Chmur jednak nie zabraknie

W ciągu dnia najlepsze warunki zapanują na wschodzie, gdzie będzie słonecznie i spokojnie. W pozostałych miejscach pojawi się więcej chmur, które mogą z czasem przesłonić całe niebo. Na południowym zachodzie może przelotnie popadać deszcz.

Będzie ciepło w całym kraju - termometry pokażą od 13 do 16 stopni Celsjusza, a najchłodniej w rejonie Suwalszczyzny oraz na terenach podgórskich, jednak nawet tam będzie około 12, a w rejonie Półwyspu Helskiego w okolicach 11 stopni.

Wtorek będzie ciepły w całej Polsce. W ciągu dnia wszędzie będzie kilkanaście stopni powyżej zera WXCharts materiał zewnętrzny

Nie musimy się obawiać wiatru, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć pojawią się mocniejsze porywy, głównie w rejonie Karpat - tam powieje do 45, a w szczytowych partiach do 80 km/h.

Pogoda cały czas nam sprzyja. W nocy mróz tylko lokalnie

Wyżowa i praktycznie wszędzie sucha aura sprawi, że w większości Polski pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Na południowym zachodzie przez cały dzień warunki będą obojętne.

W dużej części Polski warunki będą korzystne, jednak z czasem na zachodzie i południu zmienią się na obojętne IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca utrzyma się większe zachmurzenie, choć na południu będzie ich nieco mniej. Na południu i wschodzie, a także na Wybrzeżu znowu może przelotnie popadać deszcz.

Nocne mrozy wystąpią głównie na terenach podgórskich Karpat i tam miejscami dojdą do -4 stopni. W reszcie kraju będzie powyżej zera: przeważnie od 1 do 4 st. C, a miejscami na południu, w zasięgu wiatru halnego nawet od 5 do 7 stopni.

