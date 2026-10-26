W skrócie
- Na 1 listopada IMGW prognozuje pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu w wielu regionach Polski.
- Podczas Wszystkich Świętych w górach możliwe będą opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.
- Na Wszystkich Świętych termometry pokażą przeważnie od 6 do 10 stopni Celsjusza.
- Nieprzyjemna aura utrzyma się w Zaduszki, a także podczas kolejnych listopadowych dni.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Najnowsza prognoza pogody na Wszystkich Świętych nie zostawia dużo miejsca na domysły. 1 listopada nie zapowiada się zbyt przyjemnie - wynika z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez większość tygodnia wychodząc z domu trzeba się będzie ciepło ubierać, najlepiej w wodoodporne ubrania.
Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie
Pogoda na Wszystkich Świętych. To będzie część długiej serii
"Nadchodzący tydzień przyniesie dużo chmur, przelotne opady deszczu i chłód. Wyjątkiem będzie wtorek, który zapowiada się na ogół dość pogodnie, na wschodzie i południowym wschodzie kraju nawet słonecznie, i cieplej" - czytamy w prognozie pogody IMGW.
Po spokojnym i dość pogodnym wtorku od środy znowu się zachmurzy i zacznie przelotnie padać w wielu miejscach. Na większe ocieplenie nie ma szans: przeważnie będzie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Tylko lokalnie może być nieco więcej, miejscami na zachodzie i południowym wschodzie.
Nocami na terenach podgórskich będziemy mieli do czynienia z przymrozkami, przeważnie do -1, -2 st. C.
Ta seria chłodnych, mokrych dni nie zakończy się wraz z nadejściem listopada. Coraz więcej wskazuje na to, że udając się na cmentarz podczas Wszystkich Świętych warto pamiętać o porządnych butach i kurtce przeciwdeszczowej.
1 listopada nie będzie pogodny. Nieco mniej chmur utrzyma się nad północno-zachodnią częścią kraju, jednak w reszcie regionów słońca raczej nie zobaczymy - wynika z najnowszej prognozy IMGW.
Przelotne deszcze zanotujemy w wielu miejscach, a bardziej intensywnie może popadać w rejonie Wybrzeża i na południowym wschodzie. Oprócz tego w Tatrach, ale być może również na terenach podgórskich Tatr może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.
Będzie też chłodno: od 6 do maksymalnie 10 stopni. Możliwe, że dwucyfrowe wartości na termometrach zanotujemy tylko na północnym zachodzie - w pozostałych miejscach kraju musimy się liczyć z temperaturami poniżej 10 stopni Celsjusza.
Musimy więc przygotować się na dość nieprzyjemną, wymagającą pogodę na Wszystkich Świętych. Co więcej, kolejne dni nie zapowiadają się wiele lepiej - dotyczy to również Zaduszek.
Pogoda na Zaduszki bez poprawy. Dalej będzie padać
Mało przyjazna wersja jesieni, jakiej doświadczymy w końcówce października, to będzie tylko część głębszej zmiany w pogodzie. Może ona trwać przez przynajmniej połowę pierwszego tygodnia listopada.
Chłodno i mokro będzie nie tylko pierwszego, ale też drugiego listopada, czyli w Zaduszki. Niebo wciąż będzie zachmurzone, a lokalnie mogą występować kolejne przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie oraz na południu,
Nie należy się spodziewać więcej niż 8-9 stopni w ciągu dnia, nawet w najcieplejszych rejonach, za to na południu miejscami trzeba się przygotować na 3-4 st. C.
Kolejne listopadowe dni nie będą wiele lepsze, a nie można wykluczyć, że czeka nas stopniowe, postępujące ochłodzenie w całym kraju. Czeka nas zapewne więcej przymrozków, a w ciągu dnia pojedyncze temperatury praktycznie wszędzie.
-----