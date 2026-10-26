Konkretna prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Będą zmiany

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Podczas wizyty na cmentarzu trzeba pamiętać nie tylko o zniczach, ale też o parasolu i ciepłych butach. Wiele wskazuje na to, że w tym roku się przydadzą. Pogoda na Wszystkich Świętych będzie wymagająca w wielu miejscach. Na nizinach spadnie deszcz, a wysoko w górach śnieg. W Zaduszki nie będzie wiele lepiej.

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Pogoda na 1 listopada nie będzie łagodna - wynika z prognozy IMGW. Na Wszystkich Świętych może być deszczowo
Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki w 2026 roku nie wygląda najlepiej. Będzie chłodno i deszczowoWojciech Habdas/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na 1 listopada IMGW prognozuje pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu w wielu regionach Polski.
  • Podczas Wszystkich Świętych w górach możliwe będą opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.
  • Na Wszystkich Świętych termometry pokażą przeważnie od 6 do 10 stopni Celsjusza.
  • Nieprzyjemna aura utrzyma się w Zaduszki, a także podczas kolejnych listopadowych dni.
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Najnowsza prognoza pogody na Wszystkich Świętych nie zostawia dużo miejsca na domysły. 1 listopada nie zapowiada się zbyt przyjemnie - wynika z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez większość tygodnia wychodząc z domu trzeba się będzie ciepło ubierać, najlepiej w wodoodporne ubrania.

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Pogoda na Wszystkich Świętych. To będzie część długiej serii

"Nadchodzący tydzień przyniesie dużo chmur, przelotne opady deszczu i chłód. Wyjątkiem będzie wtorek, który zapowiada się na ogół dość pogodnie, na wschodzie i południowym wschodzie kraju nawet słonecznie, i cieplej" - czytamy w prognozie pogody IMGW.

Po spokojnym i dość pogodnym wtorku od środy znowu się zachmurzy i zacznie przelotnie padać w wielu miejscach. Na większe ocieplenie nie ma szans: przeważnie będzie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Tylko lokalnie może być nieco więcej, miejscami na zachodzie i południowym wschodzie.

Nocami na terenach podgórskich będziemy mieli do czynienia z przymrozkami, przeważnie do -1, -2 st. C.

Ta seria chłodnych, mokrych dni nie zakończy się wraz z nadejściem listopada. Coraz więcej wskazuje na to, że udając się na cmentarz podczas Wszystkich Świętych warto pamiętać o porządnych butach i kurtce przeciwdeszczowej.

Prognoza mapowa maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na 10 kolejnych dni, z wartościami oscylującymi głównie między 7 a 14 stopni Celsjusza, prezentowanymi w formie liczbowych etykiet przy głównych miastach kraju.
Koniec października i początek listopada upłyną pod znakiem wyraźnego ochłodzenia - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

1 listopada nie będzie pogodny. Nieco mniej chmur utrzyma się nad północno-zachodnią częścią kraju, jednak w reszcie regionów słońca raczej nie zobaczymy - wynika z najnowszej prognozy IMGW.

Przelotne deszcze zanotujemy w wielu miejscach, a bardziej intensywnie może popadać w rejonie Wybrzeża i na południowym wschodzie. Oprócz tego w Tatrach, ale być może również na terenach podgórskich Tatr może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.

Będzie też chłodno: od 6 do maksymalnie 10 stopni. Możliwe, że dwucyfrowe wartości na termometrach zanotujemy tylko na północnym zachodzie - w pozostałych miejscach kraju musimy się liczyć z temperaturami poniżej 10 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonym obszarem anomalii temperatury, gdzie duża część kraju jest pokryta odcieniami niebieskiego wskazującymi na znaczne ochłodzenie, podczas gdy północno-wschodnie i południowo-zachodnie regiony wykazują jaśniejsze, cieple...
Pogoda na Wszystkich Świętych tylko miejscami przyniesie dwucyfrowe temperatury, w większości Polski będzie chłodniejWXChartsmateriał zewnętrzny

Musimy więc przygotować się na dość nieprzyjemną, wymagającą pogodę na Wszystkich Świętych. Co więcej, kolejne dni nie zapowiadają się wiele lepiej - dotyczy to również Zaduszek.

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Pogoda na Zaduszki bez poprawy. Dalej będzie padać

Mało przyjazna wersja jesieni, jakiej doświadczymy w końcówce października, to będzie tylko część głębszej zmiany w pogodzie. Może ona trwać przez przynajmniej połowę pierwszego tygodnia listopada.

Chłodno i mokro będzie nie tylko pierwszego, ale też drugiego listopada, czyli w Zaduszki. Niebo wciąż będzie zachmurzone, a lokalnie mogą występować kolejne przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie oraz na południu,

Nie należy się spodziewać więcej niż 8-9 stopni w ciągu dnia, nawet w najcieplejszych rejonach, za to na południu miejscami trzeba się przygotować na 3-4 st. C.

Mapa Polski i okolicznych krajów z wyraźnie zaznaczonym gradientem anomalii temperatur, gdzie centrum kraju oraz południowe rejony charakteryzują się najniższymi odczytami temperatury względem normy z lat 1991-2020, ukazanymi intensywnymi odcieniami ni...
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Kolejne listopadowe dni nie będą wiele lepsze, a nie można wykluczyć, że czeka nas stopniowe, postępujące ochłodzenie w całym kraju. Czeka nas zapewne więcej przymrozków, a w ciągu dnia pojedyncze temperatury praktycznie wszędzie.

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