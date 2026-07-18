Spis treści: Ważne zmiany dla podatników. Rząd stawia na uproszczenia Ponad 16 tys. zgłoszeń. Wśród nich problem z opieszałością urzędów Co zmieni Deregulacja 2.0? Najważniejsze propozycje

Rządzący szykują Pakiet Deregulacja 2.0. Założenia przedstawili minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Ważne zmiany dla podatników. Rząd stawia na uproszczenia

Projektowany jest kompleksowy pakiet zmian, którego celem jest uproszczenie rozliczeń podatkowych, ograniczenie formalności oraz stworzenie bardziej przewidywalnych zasad kontaktu podatników z administracją skarbową.

Wśród najważniejszych kierunków znalazły się: dalsza cyfryzacja usług podatkowych, rozszerzenie zasady milczącej zgody, uporządkowanie interpretacji podatkowych oraz uproszczenie procedur.

Deregulacja 2.0 nie jest jedną ustawą, lecz pakietem projektów, które mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca 2026 r., a następnie trafić do Sejmu. To kontynuacja programu rozpoczętego w 2025 r., kiedy rząd zaprosił obywateli i przedsiębiorców do zgłaszania propozycji uproszczenia przepisów.

Ponad 16 tys. zgłoszeń. Wśród nich problem z opieszałością urzędów

Na podstawie ponad 16 tys. zgłoszeń przygotowano 522 postulaty, z których 354 skierowano do realizacji. Podsumowanie pierwszego etapu przedstawiono 20 lutego 2026 r. - rząd poinformował wówczas, że zrealizowano już blisko 200 zmian, obejmujących m.in. krótsze kontrole podatkowe, wyższy limit zwolnienia z VAT oraz szersze wykorzystanie usług cyfrowych.

Drugi etap deregulacji ma skoncentrować się przede wszystkim na relacjach między podatnikiem a fiskusem oraz na ograniczeniu najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych. Rząd zapowiada, że nowe przepisy będą zachęcać do dobrowolnego korygowania błędów, zwiększać pewność stosowania prawa oraz przyspieszać załatwianie spraw podatkowych.

Co zmieni Deregulacja 2.0? Najważniejsze propozycje

Zmiany odczują przede wszystkim przedsiębiorcy, ponieważ to właśnie dla nich przygotowano większość nowych rozwiązań. Część propozycji obejmie jednak również osoby fizyczne, zwłaszcza w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji podatkowych, interpretacjami przepisów czy załatwianiem spraw w urzędach.

Najważniejsze zmiany zapowiedziane w Deregulacji 2.0:

Darmowa aplikacja zamiast kasy fiskalnej i e-paragony - przedsiębiorcy będą mogli wystawiać paragony za pomocą bezpłatnej aplikacji na urządzeniu mobilnym, bez obowiązku korzystania z tradycyjnej kasy fiskalnej. Klienci otrzymają możliwość odbierania e-paragonów lub dokumentów z kodem QR, a zebrane dane mają w przyszłości umożliwić przygotowywanie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT dla około 2 mln podatników.

Więcej czasu na odwołanie od decyzji podatkowej - termin na wniesienie odwołania ma zostać wydłużony z 14 do 30 dni. Dłuższy czas ma ułatwić zgromadzenie dokumentów, analizę decyzji oraz przygotowanie argumentów, szczególnie w bardziej skomplikowanych sprawach.

Szersza zasada milczącej zgody urzędu - brak odpowiedzi organu podatkowego będzie częściej oznaczał rozstrzygnięcie korzystne dla podatnika.

Mniej konsekwencji za samodzielne poprawienie błędu - podatnik, który sam skoryguje rozliczenie po wykryciu pomyłki lub po otrzymaniu automatycznego sygnału z systemów Ministerstwa Finansów, ma zapłacić tylko połowę należnych odsetek za zwłokę. Preferencja obejmie również osoby, które złożą pierwszą deklarację po terminie, ale zrobią to z własnej inicjatywy i uregulują należny podatek.

Nowe zasady interpretacji podatkowych - interpretacje indywidualne mają obowiązywać co do zasady przez pięć lat, a następnie być weryfikowane pod kątem aktualności. Jeżeli stanowisko administracji zmieni się mimo niezmienionych przepisów, nowe podejście ma obowiązywać wyłącznie na przyszłość, bez negatywnych skutków dla podatników, którzy wcześniej stosowali się do wydanej interpretacji.

Zmiany w podatku od nieruchomości - rząd planuje odejście od solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za podatek od nieruchomości. Po zmianach każdy współwłaściciel miałby odpowiadać wyłącznie za część podatku odpowiadającą jego udziałowi we własności.

W najnowszym pakiecie deregulacji zwrócono również uwagę na precyzyjne określenie terminów prowadzenia czynności sprawdzających, ograniczenie obowiązku dostarczania dokumentów, które administracja może pobrać z państwowych rejestrów, oraz większą ochronę podatników stosujących się do ustaleń urzędu.

Pakiet przewiduje także ułatwienia dla przedsiębiorców w restrukturyzacji oraz rozszerzenie wiążących informacji podatkowych na podatki PIT i CIT. Wejście w życie nowych rozwiązań planowane jest na 2027 r.





Błaszczak w "Gościu Wydarzeń" o wojskach amerykańskich w Polsce: Sikorski żadnym dyplomatą nie jest Polsat News Polsat News