Koniec wiosennej aury. Polska w alertach pogodowych

Dagmara Pakuła

Do Polski wraca jesienna aura. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla sześciu województw oraz przed przymrozkami w czterech województwach. Z kolei na północy kraju obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia.

Kobieta trzyma parasol targany przez wiatr, obok zdjęcie szronu na trawie.
IMGW ostrzega przed wiatrem i przymrozkami (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla sześciu województw, które będą obowiązywać we wtorek po południu.
  • Do wtorku rano obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami w czterech województwach z lokalnymi spadkami temperatury do minus 2°C, przy gruncie do minus 4°C.
  • Na północy kraju utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dotyczące możliwych wzrostów stanów wody w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek po południu i obejmą województwo lubelskie oraz podlaskie, a także w części woj.: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynieść od 55 do 70 km/h, a w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do godz. 19 we wtorek.

Do godz. 7.30 obowiązywały wydane w poniedziałek ostrzeżenia przed przymrozkami. Na niektórych terenach województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego odnotowano spadek temperatury powietrza do około minus 2 st. C, a przy gruncie do minus 4 st. C.

Pogoda. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody

Z kolei, do południa we wtorek ważne pozostają ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Zostały one wydane dla zlewni na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W związku z prognozowanym wiatrem sztormowym z sektora zachodniego, wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach Instytut przewiduje wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

