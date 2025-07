Koniec WIBOR-u. Jak i od kiedy będzie działał nowy wskaźnik?

Tomasz Kromp

W ciągu kilku lat wskaźnik POLSTR ma zastąpić WIBOR. POLSTR został opracowany przez narodową grupę roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, ma zacząć funkcjonować na początku 2026 roku. Czym się różni POLSTR od WIBOR i kiedy zostanie wdrożony do oferty banków? A przede wszystkim - co to oznacza dla Polaków posiadających kredyty?