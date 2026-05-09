Spis treści: Nowe zasady najmu krótkoterminowego. Rejestr i obowiązkowe numery ofert Zgoda wspólnot i limity najmu. Sejm analizuje nowe przepisy

Od 20 maja 2026 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028 z 11 kwietnia 2024 r., które wprowadza jednolite zasady zbierania i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym w całej Unii Europejskiej.

Nowe zasady najmu krótkoterminowego. Rejestr i obowiązkowe numery ofert

Regulacja koncentruje się na uporządkowaniu rynku poprzez identyfikację ofert i ich powiązanie z oficjalnymi rejestrami. Oznacza to odejście od modelu, w którym część lokali funkcjonuje poza ewidencją, a administracja publiczna ma ograniczoną wiedzę o skali działalności.

Nowe przepisy mają umożliwić dokładne ustalenie, gdzie i w jakim zakresie świadczone są usługi najmu na doby oraz kto faktycznie je prowadzi.

Kluczowym mechanizmem wprowadzanym przez rozporządzenie jest obowiązek przypisania każdej ofercie indywidualnego numeru rejestracyjnego, bez którego publikacja ogłoszenia na platformie internetowej nie powinna być możliwa. Równolegle państwa członkowskie muszą uruchomić system przekazywania danych, oparty na jednym cyfrowym punkcie dostępu, przez który platformy będą raportować informacje o liczbie rezerwacji i aktywności wynajmujących.

W Polsce funkcję rejestru ma pełnić Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, do którego będą trafiać dane o lokalach oferowanych w formule krótkoterminowej.

Na poziomie krajowym kluczowym problemem w egzekwowaniu tych zmian pozostaje brak gotowych przepisów uzupełniających.

Zgoda wspólnot i limity najmu. Sejm analizuje nowe przepisy

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce ma zostać objęty regulacją wynikającą z projektu ustawy przygotowanego przez grupę posłów Polski 2050. Projekt, oznaczony w wykazie prac legislacyjnych jako druk nr 2353, formalnie wpłynął do Sejmu w marcu 2026 roku.

Zakłada on wprowadzenie jasnej definicji najmu krótkoterminowego jako odpłatnego udostępniania umeblowanego lokalu lub domu na okres do 30 dni, co ma wyraźnie oddzielić tę działalność od tradycyjnego najmu i usług hotelarskich. Regulacja obejmuje zarówno oferty publikowane na platformach internetowych, jak i działalność prowadzoną innymi kanałami, ograniczając możliwość działania poza systemem.

Najwięcej kontrowersji budzą propozycje dotyczące budynków wielorodzinnych, gdzie projekt znacząco wzmacnia rolę wspólnot i spółdzielni. Rozpoczęcie najmu krótkoterminowego miałoby wymagać ich zgody, co daje mieszkańcom realny wpływ na ograniczenie takiej działalności w sąsiedztwie.

Wprowadzony ma też zostać obowiązek tworzenia regulaminów porządkowych określających zasady pobytu gości, korzystania z części wspólnych oraz dane osoby odpowiedzialnej za lokal.

Projekt pozostaje na etapie prac parlamentarnych i nie został jeszcze przyjęty. Pierwsze czytanie odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, po czym Sejm skierował go do dalszych prac w komisjach.

Równolegle przygotowywane są propozycje rządowe, które w części różnią się od projektu poselskiego, zwłaszcza w zakresie roli samorządów i skali ograniczeń. W efekcie kierunek regulacji nie jest jeszcze przesądzony, a konkretne rozwiązania zależą od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

Nowacka w "Graffiti" o Jędraszewskim: Hejter w sutannie Polsat News