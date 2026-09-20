Spis treści: Koniec ulgi na internet coraz bliżej. Fiskus zostawia jeden wyjątek Nowe zasady ulg od 2027 roku. Resort zmienia kilka ważnych odliczeń

Ulga na internet działa od 2005 roku i początkowo miała ułatwiać dostęp do sieci w czasie, gdy usługi internetowe były znacznie mniej powszechne. Obecnie mogą z niej korzystać podatnicy rozliczający PIT według skali oraz osoby płacące ryczałt, odliczając faktycznie poniesione wydatki do 760 zł rocznie.

Preferencja nie przysługuje jednak bezterminowo: obecnie można z niej korzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata podatkowe, o ile wcześniej podatnik jej nie stosował.

Koniec ulgi na internet coraz bliżej. Fiskus zostawia jeden wyjątek

Ten mechanizm ma zostać stopniowo wygaszany. Projekt UD461 opublikowany przez Ministerstwo Finansów 27 sierpnia 2026 zakłada usunięcie ulgi zarówno z ustawy o PIT, jak i z przepisów dotyczących ryczałtu, a zmiany mają co do zasady wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Resort argumentuje, że preferencja straciła swoje pierwotne znaczenie, ponieważ według danych GUS w 2025 roku dostęp do internetu miało już 96,2 proc. gospodarstw domowych. Mimo to nadal korzysta z niej duża grupa podatników - w rozliczeniach za 2024 rok było ich około 465 tys., a łączna wartość odliczonych wydatków wyniosła około 298 mln zł.

Zmiana nie odbierze ulgi osobom, które rozpoczną korzystanie z niej jeszcze przed wejściem nowych przepisów. Jeśli podatnik po raz pierwszy odliczy internet w zeznaniu za 2026 rok, zachowa prawo do drugiego odliczenia również za 2027 rok, czyli będzie mógł wykorzystać pełny dwuletni okres przewidziany obecnymi zasadami.

Nowe zasady ulg od 2027 roku. Resort zmienia kilka ważnych odliczeń

Projekt UD461 nie kończy się na likwidacji ulgi na internet. Ministerstwo planuje jednocześnie zmienić kilka innych preferencji podatkowych, zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Część z nich ma zostać zwiększona lub przedłużona, inne natomiast mają zniknąć z przepisów.

Zmiany w ulgach podatkowych planowane od 2027 roku:

Ulga dla honorowych dawców krwi - stawka służąca do obliczenia odliczenia ma wzrosnąć ze 130 do 260 zł za litr oddanej krwi lub jej składników. Nadal obowiązywałby jednak ogólny limit odliczenia wynoszący 6 proc. rocznego dochodu lub przychodu.

Ulga na ekspansję - resort chce ją zlikwidować. Preferencja działa od 2022 roku i pozwala przedsiębiorcom dodatkowo rozliczać określone wydatki związane m.in. z wejściem na nowe rynki czy zwiększaniem sprzedaży własnych produktów. Ministerstwo ocenia, że ulga nie przyniosła oczekiwanych efektów i często obejmuje inwestycje, które firmy zrealizowałyby również bez podatkowej zachęty.

Ulga na robotyzację - w tym przypadku kierunek jest odwrotny. Obecne przepisy obejmują koszty ponoszone w latach 2022-2026, natomiast projekt zakłada przedłużenie preferencji o kolejnych 10 lat podatkowych. Bez zmian ma pozostać możliwość dodatkowego odliczenia do 50 proc. kwalifikowanych kosztów.

W uzasadnieniu projektu ministerstwo wskazuje, że system ulg powinien być lepiej dostosowany do obecnych warunków społecznych i gospodarczych. Preferencje, które zdaniem resortu przestały realizować swój pierwotny cel albo nie wpływają już realnie na decyzje podatników, mają zostać ograniczone lub zlikwidowane.

Projekt jest jednak nadal na etapie prac legislacyjnych, dlatego zakres i szczegółowe zasady proponowanych zmian mogą jeszcze zostać zmodyfikowane.



