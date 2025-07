"Koniec okrutnego prawa". Ważna zmiana dla tysięcy Polek

Każda z kobiet doświadczających poronienia będzie miała prawo do zasiłku pogrzebowego i urlopu po stracie ciąży. By się o nie starać, nie będzie potrzebne - jak do tej pory - określenie płci dziecka. Wystarczy zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę. To duża zmiana, o którą osoby zaangażowane w pomoc rodzicom po stracie walczyły od lat.