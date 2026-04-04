Spis treści: Co się zmieniło w komunikacji z ZUS? Dlaczego zaczęły obowiązywać nowe zasady? Jak teraz skutecznie kontaktować się z ZUS? Czy inne formy kontaktu nadal działają?

Co się zmieniło w komunikacji z ZUS?

W 2026 roku korespondencja kierowana do ZUS przez ePUAP przestała być uznawana za skutecznie doręczoną. Oznacza to, że dokument wysłany tą drogą nie uruchamia procedury po stronie ZUS i nie jest traktowany jako formalnie złożony. Nie zabezpiecza też terminów, które w wielu przypadkach mają znaczenie dla toku czy tempa postępowania.

Dlaczego zaczęły obowiązywać nowe zasady?

Celem tej zmiany (która dotknęła nie tylko ZUS, ale też inne jednostki administracji publicznej) jest uporządkowanie komunikacji elektronicznej poprzez:

ujednolicenie kanałów kontaktu,

zwiększenie bezpieczeństwa danych,

pewność doręczenia do właściwego adresata.

Dotychczasowy model z wieloma równoległymi ścieżkami powodował niejednoznaczności, szczególnie w sytuacjach spornych lub przy zachowaniu terminów. Nowe rozwiązania mają to ograniczyć.

Jak teraz skutecznie kontaktować się z ZUS?

Obecnie funkcjonują dwa główne kanały elektroniczne, które zapewniają pełną skuteczność formalną.

e-Doręczenia - rozwiązanie do spraw formalnych

To cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Korzystając z tego kanału komunikacji otrzymujesz dowód nadania i potwierdzenie doręczenia, więc wiesz, że wiadomość trafia bezpośrednio do właściwej instytucji. Zachowane są przy tym wszystkie skutki prawne.

Najlepiej korzystać z tego kanału, kiedy liczy się termin, składasz ważny wniosek albo odwołanie i chcesz mieć nad tym procesem pełną kontrolę.

Portal eZUS - codzienna obsługa spraw

Dla większości użytkowników to podstawowe narzędzie kontaktu z ZUS. Umożliwia składanie wniosków, sprawdzanie danych i rozliczeń, odbieranie decyzji i korespondencji.

Zwykle jest to najszybsza droga do załatwienia standardowych spraw bez konieczności korzystania z dodatkowych kanałów czy osobistego odwiedzania urzędów.

Czy inne formy kontaktu nadal działają?

Czy inne formy kontaktu z ZUS nadal działają? Tak, ale ich zastosowanie jest ograniczone. Nadal można skontaktować się z ZUS mailowo, telefonicznie (przez Infolinię), albo tradycyjnie drogą korespondencyjną. Mają jednak one konkretne ograniczenia - nie zastępują formalnego składania wniosków, nie powinny być wykorzystywane do przesyłania danych wrażliwych, wymagają więcej czasu i nie dają ochrony.

