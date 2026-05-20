Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie za pracę, które może wypłacić pracodawca pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat. Za ustalenie konkretnej kwoty odpowiada Rada Ministrów, a stawka jest negocjowana w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Płaca minimalna 2027. Idzie wielki hamulcowy

Płaca minimalna jest zwykle aktualizowana raz w roku, jednak, gdy w danym okresie inflacja przekracza 5 proc., ustawa przewiduje konieczność dokonania dwóch waloryzacji najniższego wynagrodzenia - od 1 stycznia oraz od 1 lipca.

Obecnie wzrost cen nie przekracza 5 proc., wobec czego w przyszłym roku czeka nas tylko jedna waloryzacja płacy minimalnej. Co więcej, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w I kwartale 2026 roku płaca minimalna przekracza połowę średniego wynagrodzenia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich, oznacza to, że gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej na 2027 rok wyniesie 4860,47 zł (z uwzględnieniem wskaźnika weryfikacyjnego i inflacji).

Kiedy poznamy oficjalne kwoty? Wojna o 5000 zł brutto

Faktycznie przyjęcie powyższej kwoty jako płacy minimalnej w 2027 roku oznaczałoby, że podwyżka okazałaby się symboliczna i wyniosłaby 54,47 zł (obecna minimalna wynosi 4806 zł brutto). Wobec tego granica 5000 zł brutto jako najniższego wynagrodzenia za pracę nie zostałaby przekroczona.

To wiadomość dobra dla pracodawców, którzy walczą o zahamowanie wzrostu płac minimalnych. Dla pracowników zarabiających najmniej to informacja kłopotliwa, ponieważ różnica między ich zarobkami a średnią krajową będzie coraz większa.

Kiedy konkretnie poznamy oficjalne kwoty płacy minimalnej na 2027 rok? Rozmowy w tej sprawie odbędą się w ramach Rady Dialogu Społecznego, do której należą przedstawiciele rządu, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Rząd ma czas do 15 czerwca, by przedstawić swoją propozycję.

Od tego momentu Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni na przeprowadzenie negocjacji. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte przed 15 lipca, to wówczas zostaje przygotowane rozporządzenie Rady Ministrów określające kwotę płacy minimalnej. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia kolejnego roku.

Jeśli jednak do porozumienia nie dojdzie, to wówczas wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana samodzielnie przez Radę Ministrów, a informacja o przyjętych kwotach zostaje podana maksymalnie do 15 września.





