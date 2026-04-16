Koniec długoletniego sporu. ZUS pokazał skalę podwyżek i pełny bilans zmian

Jacek Waśkiel

Zakończył się jeden z najdłużej trwających sporów dotyczących sposobu wyliczania świadczeń emerytalnych. ZUS opublikował szczegółowy bilans przeliczenia emerytur czerwcowych, pokazując skalę podwyżek i liczbę objętych nimi osób. Dane pozwalają ocenić, kto i w jakim stopniu skorzystał na zmianie przepisów.

16 kwietnia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował podsumowanie przeliczenia emerytur czerwcowych, zamykając operację obejmującą świadczenia przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019.

Emerytury czerwcowe. Najnowsze dane ZUS

Z danych wynika, że ponownie ustalono wysokość 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw, co oznacza realizację na poziomie 99,7 proc. Niewielka część postępowań pozostaje nadal w toku, głównie z powodu trwających spraw sądowych lub administracyjnych.

Najważniejsze są jednak efekty finansowe przeliczenia, które ZUS przedstawił w szczegółowych liczbach. Wyższe świadczenie otrzymało 133,1 tys. osób, co stanowi 61 proc. wszystkich objętych operacją, natomiast w 86,4 tys. przypadków, czyli w 39 proc., wysokość wypłaty nie uległa zmianie.

Średnia miesięczna podwyżka wyniosła 163,36 zł.

Według ZUS miesięczna suma wypłat wzrosła o ponad 21,7 mln zł, co pokazuje skalę operacji w ujęciu systemowym. Przeliczenie dotyczyło głównie emerytur, które stanowiły 91 proc. wszystkich spraw, podczas gdy renty rodzinne odpowiadały za pozostałe 9 proc.

W strukturze beneficjentów dominowały kobiety, które stanowiły 72 proc. tej grupy, a najliczniejszą kategorią wiekową były osoby między 70. a 74. rokiem życia odpowiadające za 55,9 proc. wszystkich przypadków.

Co to są emerytury czerwcowe?

Problem emerytur czerwcowych wynikał z błędnej konstrukcji systemu waloryzacji składek. Dotyczył osób przechodzących na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, które mimo podobnego stażu i kapitału otrzymywały niższe świadczenia niż osoby składające wniosek w innych miesiącach.

Różnica wynikała z tego, że korzystniejsze wskaźniki waloryzacyjne były uwzględniane wcześniej w roku, co premiowało np. maj kosztem czerwca.

Pierwsza korekta systemu nastąpiła w 2021 roku, kiedy zmieniono zasady dla nowych emerytur. Wprowadzone rozwiązanie pozwalało wyliczyć świadczenie przyznane w czerwcu tak jak w maju, jeśli było to korzystniejsze, co usunęło problem dla kolejnych roczników. Regulacja nie objęła jednak osób, które przeszły na emeryturę wcześniej, przez co nierówności stały się przedmiotem sporów.

Sprawa z biegiem czasu trafiła na poziom instytucjonalny, w tym do sądów powszechnych oraz do Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku o sygnaturze P 7/22 stwierdził, że konstrukcja systemu narusza zasady równego traktowania obywateli.

W efekcie przyjęto ustawę z 5 sierpnia 2025 roku obejmującą świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019. Na jej podstawie ZUS rozpoczął w 2026 roku przeliczenia z urzędu, stosując korzystniejsze zasady bez konieczności składania wniosków przez uprawnionych.

