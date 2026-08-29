W skrócie Karol Nawrocki podczas wydarzenia "Przyszłość.pl" w Juracie odniósł się do sporów w sprawie nominacji ambasadorskich i deklarował, że chce zorganizować kolejną edycję spotkania z młodzieżą.

Prezydent zapowiedział, że nie poparłby obecnie zniesienia dwukadencyjności włodarzy miast, uznając to ograniczenie za zasadne.

W wydarzeniu "Przyszłość.pl" wzięło udział około 800 młodych osób, a selekcja uczestników odbyła się na podstawie formularzy zawierających ich zainteresowania.

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Prezydencki ośrodek w Juracie gości około 800 młodych ludzi, którzy przez weekend mają okazję porozmawiać z politykami, wysłuchać ekspertów w różnych dziedzinach i skorzystać z przygotowanych atrakcji.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia wydarzenia "Przyszłość.pl" odbyła się także sesja pytań i odpowiedzi z udziałem prezydenta. Jak relacjonują Interii uczestnicy spotkania, Karol Nawrocki wyznał, że będzie chciał zorganizować drugą edycję takiego wydarzenia. Przyznał jednak, że wybór padnie na inne miejsce, tak by mogło pomieścić nawet trzy tysiące osób.

Prezydent o sporach z rządem: Nigdy nie będę notariuszem

Jedno z pytań dotyczyło sporów wokół nominacji ambasadorskich. Nawrocki stwierdził, że sytuacja konstytucyjnie jest prosta: rząd wskazuje kandydatów na ten urząd, a głowa państwa składa stosowny podpis w celach akceptacji. Zwracał uwagę, że w państwie, gdzie uznaje się prezydenta, powinien istnieć dialog między nim a rządem.

- Ja nie zostawałem prezydentem Polski po to, aby być notariuszem jakiegokolwiek rządu, tego dzisiejszego czy tego, który może przyjdzie po nim - mówił.

Prezydent wyjaśnił, że dyskusja o obsadzeniu stanowisk ambasadorskich była niemal zakończona, lecz z jakiegoś powodu te rozmowy zostały zerwane. Jak dodał, nie jest dobre dla Polski, gdy rząd "nie uznaje wyboru narodu konkretnego prezydenta".

Nawrocki przeciw zniesieniu dwukadencyjności

Od uczestników spotkania usłyszeliśmy również, że głowa państwa podzieliła się też spostrzeżeniami na temat dwukadencyjności włodarzy miast. Nawrocki podkreślił, że takie ograniczenie jest dobre, choć rozumie kontrargumenty tych, którzy chcieliby móc wybierać konkretne osoby więcej niż dwa razy.

W rozmowie z uczestnikami "Przyszłość.pl" prezydent zaznaczył, że na ten moment nie podpisałby ustawy o zniesieniu dwukadencyjności. Jak dodał, "prezydent ma dwie kadencje, to czemu inni mieliby nie mieć".

"Przyszłość.pl" w Juracie. Rezydencja prezydenta otwarta dla młodzieży

"'Przyszłość.pl' to dwa dni rozmów, debat i inspirujących spotkań poświęconych przyszłości Polski. To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów" - tak zapowiadali konferencję jej organizatorzy. Wydarzenie potrwa od soboty do niedzieli.

- Ja, jako przedstawiciel średniego pokolenia, jestem odpowiedzialny, aby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas - mówił w sobotę Karol Nawrocki. - Tylko połączenie pokoleń daje nam siłę, rozwój i świadomość, że idziemy do przyszłości. Dlatego dopóki będę prezydentem, do tego czasu będę słuchał młodzieży przy podejmowaniu swoich dyskusji. Gwarantuję wam to - dodał.

Według Nawrockiego na spotkanie z młodzieżą zgłosiło się blisko dwa tys. osób, jednak rezydencja w Juracie mieści około 800 uczestników. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w piątek, że selekcja uczestników odbyła się na podstawie analizy informacji wskazanych w formularzu, w tym m.in. ich zainteresowań.



