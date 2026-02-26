Konflikt wewnątrz PiS nie ustaje. Morawiecki publicznie obwinia Jakiego

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem - i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS" - zwrócił się Mateusz Morawiecki do Patryka Jakiego. Były premier publicznie skrytykował partyjnego kolegę pomimo apelu Jarosława Kaczyńskiego o wyciszenie wewnętrznych sporów. Przyczynkiem stało się opublikowane przez Jakiego nagranie ze spotkania ze studentami.

Dwaj mężczyźni w garniturach znajdują się na tle sali sejmowej, jeden trzyma mikrofon, drugi wskazuje ręką na coś poza kadrem. W tle widoczna jest duża flaga Polski oraz godło państwowe.
Mateusz Morawiecki skrytykował Patryka Jakiego i obarczył go odpowiedzialnością za spadek poparcia dla PiSMarcin Banaszkiewicz, Lukasz Dejnarowicz, Jacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki publicznie skrytykował Patryka Jakiego za jego ocenę dorobku rządu PiS i obarczył go odpowiedzialnością za spadek poparcia dla partii.
  • Patryk Jaki opublikował nagranie ze spotkania ze studentami, w którym pojawiły się pytania o zadłużenie za rządów PiS oraz postawę wobec Komisji Europejskiej.
  • Politycy PIS starli się po tym, jak Jarosław Kaczyński zagroził członkom partii zawieszeniem za publiczne wypowiedzi na temat wewnętrznych konfliktów PiS.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mimo apeli Jarosława Kaczyńskiego w PiS nie udało się zażegnać konfliktu pomiędzy tzw. frakcją maślarzy, do której należą m.in. byli członkowie Suwerennej Polski, a "harcerzami", czyli obozem Mateusza Morawieckiego. Kolejną odsłonę tarć zapoczątkował Patryk Jaki. Polityk opublikował na platformie X nagranie ze spotkania ze studentami.

Młody mężczyzna zapytał Jakiego o stanowisko do zwiększania zadłużenia pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiał się również, czy istnieje ryzyko zaciągania kolejnych pożyczek po ewentualnym powrocie PiS do władzy. "Studenci w Lublinie zadali też naprawdę trudne pytania" - skomentował Patryk Jaki.

W nagraniu Patryk Jaki zapewnił rozmówcę, że jeśli PiS wróci do władzy, nie będzie mowy o powiększaniu zadłużenia, czego przykładem ma być stosunek partii do programu SAFE.

- My twardo, mimo tej całej propagandy, twardo zachowujemy się tak, jak trzeba i żadne sondaże, żaden szantaż finansowy, nic na nas nie wpłynie (...) Wyciągnęliśmy wnioski - odpowiedział Patryk Jaki.

- Oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej. Warto obserwować, którzy się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków - dodał polityk.

Wewnętrzny spór w ramach PiS. Morawiecki odpowiedział Jakiemu

Na wpis odpowiedział Mateusz Morawiecki, który przypomniał Patrykowi Jakiemu próby reform autorstwa polityków Suwerennej Polski.

"Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?" - zwrócił się do europosła były premier.

W opublikowanym przez Jakiego nagraniu młody człowiek ocenił, że w czasach rządów PiS część obozu rządzącego wykazywała się zbytnią uległością w stosunku do Komisji Europejskiej.

W odpowiedzi Morawiecki zarzucił swojemu partyjnemu koledze, że krytykuje politykę realizowaną w czasie rządów PiS, którą współtworzył.

Zobacz również:

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji programowej PiS
Polska

Kulisy awantury w PiS. Prezes zwołuje spotkanie na Nowogrodzkiej

Kamila Baranowska
Kamila Baranowska

    "W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS. Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie" - przekazał Morawiecki.

    "Ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie" - stwierdził były premier.

    Morawiecki obwinił "maślarzy" o spadek poparcia. "Zajmujecie się głównie krytykowaniem"

    Mateusz Morawiecki wykorzystał okazję do szerszego odniesienia się do konfliktu pomiędzy frakcjami Prawa i Sprawiedliwości. Były szef rządu obwinił swoich kolegów o podejmowanie działań, które skutkują spadkiem poparcia.

    "Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem - i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie" - ocenił Morawiecki.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk ukarany zwróceniem uwagi przez sejmową komisję etyki
    Polska

    Donald Tusk ukarany. W tle słowa premiera na sali sejmowej

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Jarosław Kaczyński z apelem do członków PiS. Zagroził zawieszeniem

      Prezes PiS kilkanaście dni temu zagroził członkom partii zawieszeniem za publiczne dyskusje o konflikcie w PiS.

      "Każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość" - zagroził Jarosław Kaczyński.

      "Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" - stwierdził.

      Zobacz również:

      W sondażu zapytano, jak Polacy oceniają szanse Mateusza Morawieckiego na założenie własnej partii
      Polska

      Morawiecki z własną partią? Polacy ocenili szanse, nowy sondaż

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      "Debata polityczna". Bezrobocie w Polsce. "Wielka nadzieja" związana z deregulacjąPolsat News Polityka

      Najnowsze