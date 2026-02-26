W skrócie Mateusz Morawiecki publicznie skrytykował Patryka Jakiego za jego ocenę dorobku rządu PiS i obarczył go odpowiedzialnością za spadek poparcia dla partii.

Patryk Jaki opublikował nagranie ze spotkania ze studentami, w którym pojawiły się pytania o zadłużenie za rządów PiS oraz postawę wobec Komisji Europejskiej.

Politycy PIS starli się po tym, jak Jarosław Kaczyński zagroził członkom partii zawieszeniem za publiczne wypowiedzi na temat wewnętrznych konfliktów PiS.

Mimo apeli Jarosława Kaczyńskiego w PiS nie udało się zażegnać konfliktu pomiędzy tzw. frakcją maślarzy, do której należą m.in. byli członkowie Suwerennej Polski, a "harcerzami", czyli obozem Mateusza Morawieckiego. Kolejną odsłonę tarć zapoczątkował Patryk Jaki. Polityk opublikował na platformie X nagranie ze spotkania ze studentami.

Młody mężczyzna zapytał Jakiego o stanowisko do zwiększania zadłużenia pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiał się również, czy istnieje ryzyko zaciągania kolejnych pożyczek po ewentualnym powrocie PiS do władzy. "Studenci w Lublinie zadali też naprawdę trudne pytania" - skomentował Patryk Jaki.

W nagraniu Patryk Jaki zapewnił rozmówcę, że jeśli PiS wróci do władzy, nie będzie mowy o powiększaniu zadłużenia, czego przykładem ma być stosunek partii do programu SAFE.

- My twardo, mimo tej całej propagandy, twardo zachowujemy się tak, jak trzeba i żadne sondaże, żaden szantaż finansowy, nic na nas nie wpłynie (...) Wyciągnęliśmy wnioski - odpowiedział Patryk Jaki.

- Oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej. Warto obserwować, którzy się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków - dodał polityk.

Wewnętrzny spór w ramach PiS. Morawiecki odpowiedział Jakiemu

Na wpis odpowiedział Mateusz Morawiecki, który przypomniał Patrykowi Jakiemu próby reform autorstwa polityków Suwerennej Polski.

"Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?" - zwrócił się do europosła były premier.

W opublikowanym przez Jakiego nagraniu młody człowiek ocenił, że w czasach rządów PiS część obozu rządzącego wykazywała się zbytnią uległością w stosunku do Komisji Europejskiej.

W odpowiedzi Morawiecki zarzucił swojemu partyjnemu koledze, że krytykuje politykę realizowaną w czasie rządów PiS, którą współtworzył.

"W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS. Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie" - przekazał Morawiecki.

"Ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie" - stwierdził były premier.

Morawiecki obwinił "maślarzy" o spadek poparcia. "Zajmujecie się głównie krytykowaniem"

Mateusz Morawiecki wykorzystał okazję do szerszego odniesienia się do konfliktu pomiędzy frakcjami Prawa i Sprawiedliwości. Były szef rządu obwinił swoich kolegów o podejmowanie działań, które skutkują spadkiem poparcia.

"Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem - i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie" - ocenił Morawiecki.

Jarosław Kaczyński z apelem do członków PiS. Zagroził zawieszeniem

Prezes PiS kilkanaście dni temu zagroził członkom partii zawieszeniem za publiczne dyskusje o konflikcie w PiS.

"Każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość" - zagroził Jarosław Kaczyński.

"Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" - stwierdził.

