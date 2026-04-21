W skrócie Wspólna konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie rozwiązała konfliktów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

Wypowiedzi i wpisy polityków, m.in. Tobiasza Bocheńskiego, Waldemara Budy i Michała Dworczyka, ukazały różnice opinii na temat przyszłości stowarzyszenia Rozwój Plus.

Po rozmowach Morawieckiego i Kaczyńskiego ustalono, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii, a członkowie stowarzyszenia mają działać w Radzie Eksperckiej PiS.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekazał we wtorek, że kilkugodzinne rozmowy z Mateuszem Morawieckim w sprawie jego stowarzyszenia Rozwój Plus zakończyły się porozumieniem. Jak podkreślił, partia będzie miała "dwa płuca".

W ostatnich dniach różnice wewnątrz PiS-u ujawniła decyzja Morawieckiego, który poinformował o powołaniu nowej inicjatywy. Część posłów kojarzonych z nieformalną frakcją "maślarzy" - w tym Tobiasz Bocheński - krytykowali działanie wiceprezesa PiS, sugerując niedostosowanie się do decyzji prezesa Kaczyńskiego.

Ostatecznie wśród wierchuszki PiS-u ustalono, iż członkowie stowarzyszenia byłego premiera tymczasowo mogą działać w jego ramach, ale jednocześnie - wyłącznie w radzie eksperckiej PiS. Ogłoszone we wtorek wspólne stanowisko Morawieckiego i Kaczyńskiego nie doprowadziło do wygaszenia partyjnych sporów. Wspomniany Bocheński napisał o "dobrym dniu dla obozu patriotycznego".

"Działalność stowarzyszenia zawieszona". Burza po wpisie Bocheńskiego

"Działalność stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zostaje zawieszona. Wszyscy aktywni, kreatywni, pełni pomysłów posłowie i europosłowie wchodzą do rady eksperckiej PiS w której będą realizować swoje inicjatywy" - napisał europoseł.

Bocheński podziękował też Kaczyńskiemu za powrót partii "do wspólnego działania", mającego "zakończyć erę wyprzedawania naszej suwerenności i niszczenia Polski przez Tuska".

"PiS ma dwa skrzydła działające wspólnie i równoprawnie pod wodzą Pana Prezesa i kierownictwa, walcząc w kampanii Kandydata na Premiera Przemysława Czarnka" - skwitował europoseł.

Rozwiń

Bocheńskiemu odpowiedział zawieszony w prawach członka PiS Krzysztof Szczucki. "Chyba słuchaliśmy innego oświadczenia. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało i ma konkretne zadania do wykonania. Proszę sobie odsłuchać jeszcze raz: DWA PŁUCA!" - zauważył.

Do wpisu europosła odniósł się także były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. "Kiedy wydawało się, że prościej się nie da, on i tak nie zrozumiał. A potem media zamiast o wtopy Donalda Tuska, pytają, skąd są tarcia w Prawie i Sprawiedliwości. Komu to służy, dodawać nie trzeba..." - skomentował.

Stronnik Morawieckiego Michał Dworczyk zapewnił, że "działalność stowarzyszenia nie tylko nie zostaje zawieszona", ale - gdy tylko zostanie zarejestrowane - jego członkowie "rzucą się w wir działań".

Bocheński i Sasin dziękują prezesowi. Europoseł PiS krytykuje

Na wpis Bocheńskiego odpowiedział też jego partyjny kolega z Parlamentu Europejskiego Waldemar Buda. "Tobiasz, z całym szacunkiem, skasuj to" - zaapelował.

W podobnym tonie zareagował również na komentarz Jacka Sasina, który - podobnie jak Bocheński - wskazywał na "bardzo dobry dzień dla obozu patriotycznego" oraz "dwa skrzydła partii". Dawny wicepremier pochwalił też decyzje Kaczyńskiego, dzięki którym PiS "wraca do działania we wspólnym kierunku".

"Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zawiesza działalność, a najbardziej zaangażowani, twórczy i pełni energii posłowie oraz europosłowie będą indywidualnie zasilać Radę Ekspercką Prawa i Sprawiedliwości" - przekazał Sasin. Na to zareagował Buda. "Tu się coś zawiesiło" - ocenił.

Porozumienie Kaczyńskiego z Morawieckim. "Obie strony zadowolone"

- Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. Powstanie Rada Ekspercka i tam ci, którzy znaleźli się w tym stowarzyszeniu, będą mogli działać. Pozostałe działania będą wstrzymane. Będziemy pracować jeszcze dalej, ale to dodatek ode mnie, by rozwiązać problem stowarzyszeń wewnątrz partii - zapowiedział we wtorek Kaczyński.

Według ustaleń Łukasza Szpyrki i Jakuba Krzywieckiego, po rozmowach Morawieckiego i Kaczyńskie "obie strony są zadowolone".

"Morawiecki myśli, że kieruje samodzielnym tworem w ramach PiS, natomiast faktycznie to Kaczyński będzie decydował o tym, kto i na jakich zasadach wchodzi w skład Rady Ekspertów. Zapewne też to on mianuje szefa tej rady, który będzie patrzył na ręce konkretnym podmiotom" - wskazano.

