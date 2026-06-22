W skrócie Prezydent Karol Nawrocki nie został zaproszony na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Według Marcina Przydacza organizatorem konferencji jest rząd, a zaproszenia do partnerów zagranicznych wystosowywali premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W tle wydarzenia pozostaje kwestia odebrania przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu związana z nadaniem przez niego imienia "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

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W poniedziałek podczas briefingu prasowego Marcin Przydacz był pytany o ewentualny udział prezydenta Karola Nawrockiego w wydarzeniu Ukraine Recovery Conference - spotkaniu przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy, które odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku.

Karol Nawrocki nie pojedzie do Gdańska. "Nie otrzymał zaproszenia"

Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję w Gdańsku. Jak mówił, organizatorem wydarzenia jest polski rząd. Dodał, że według jego wiedzy na wydarzenie zaproszenia do partnerów zagranicznych wspólnie wystosowywali premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając czy prezydent Nawrocki również wybiera się na konferencję. Odpowiadałem zgodnie z prawda, że prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, na którą nie został zaproszony przez premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników z uwagi na brak zaproszeń - przekazał Przydacz.

Konferencja ws. Ukrainy w Gdańsku. Przydacz z wezwaniem do Tuska

- To jest inicjatywa w pełni rządowa - mówił prezydencki minister. Według niego poprzednie edycje, które odbywały się w innych europejskich krajach, "koncentrowały się na zbieraniu pieniędzy dla Ukrainy".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej wyraził nadzieję, że podczas tegorocznej edycji wydarzenia Tusk "skoncentruje się na interesie RP, aniżeli tylko na zbieraniu pieniędzy dla Wołodymyra Zełenskiego".

- Wsparcie militarne, polityczne dla walczącej z Rosją Ukrainy jest wartościowe, ale jeśli chodzi o same środki finansowe, ostatnie skandale korupcyjne, widać, że wokół Zełenskiego zgromadziła się grupa korupcjonerów, ludzi, którzy kradli pieniądze, także zbierane dla Ukrainy na całym świecie na jej walkę z Rosją - ocenił Przydacz.

W jego opinii Zełenski "szuka sposobów, jak odwrócić uwagę od swoich problemów korupcyjnych". - Coraz szerzej mówi się na świecie, jak dużo pieniędzy zostało ukradzionych przez Ukraińców związanych z ekipą Zełenskiego - stwierdził Przydacz. - Próbuje się odwracać uwagę wywołując spory natury historycznej - dodał.

W tle konferencji w Gdańsku jest odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to pokłosie nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.





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