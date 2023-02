- Stają dzisiaj przed wami lekarz i działacz społeczny. Dwaj liderzy, najstarszej i najmłodszej partii w polskiej polityce - rozpoczął wtorkową konferencję prasową w Senacie RP Szymon Hołownia. - Wiemy ile nas różni, ale też wiemy, ile rzeczy nas łączy, jeżeli chodzi o te sprawy, które już wypracowaliśmy - dodał lider Polski 2050.



- Zdecydowaliśmy się w Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem na ten pierwszy krok w naszej, mam nadzieję, długiej i owocnej współpracy. Chcemy stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych 100 dni oraz tych, które należy załatwić w ciągu kadencji, czyli 4 lat - powiedział Hołownia.

Hołownia zapowiada powołanie zespołu ekspertów. "Skład przedstawimy w tym tygodniu"

Przewodniczący Polski 2050 zapowiedział, że wspólnie z liderem PSL powołają zespół ekspertów, z którym będą współpracowali politycy i aktywiści obu formacji. - Wypracuje on katalog tych spraw do załatwienia. Skład zespołu przedstawimy jeszcze w tym tygodniu, wraz z harmonogramem prac - opisał Szymon Hołownia.

- Na koniec okaże się, w jakiej formule wyborczej będziemy chcieli iść - podkreślił Szymon Hołownia. - Chcemy jeszcze raz podkreślić, że ten proces, który tylu próbowało zacząć od końca, trzeba zacząć od początku. Od wyborców i ich spraw. Cieszę się, że możemy zacząć prace w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku - stwierdził Hołownia.

Kosiniak-Kamysz: Mamy plan dla Polski

- Mamy plan dla Polski, bądźcie spokojni. Chcemy to powiedzieć wszystkim wyborcom formacji demokratycznych - stwierdził szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jedna lista spraw do załatwienia jest kluczowa, bo dzień po wyborach nie będzie czasu na zastanawianie się, wtedy trzeba będzie przejść do konkretnego działania. Trzeba wzmocnić Polskę, jej bezpieczeństwo i pozycję na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim bezpieczeństwo Polek i Polaków - dodał.

- W naszych programach mamy kilka punktów wspólnych. To przywrócenie praworządności, poszanowanie dla Konstytucji i przywrócenie roli państwa prawa. To kwestia bezpieczeństwa, bycia w Unii Europejskiej i Pakcie Północnoatlantyckim. Ale to też sprawy taniej, czystej, zielonej energii i bezpieczeństwa energetycznego. To także sprawy samorządu, wspólnot lokalnych, decentralizacji państwa - zauważył Władysław Kosiniak-Kamysz.



Szef PSL podkreślił, że ogłoszenie współpracy z Polską 2050 to także zaproszenie dla innych partii politycznych. - Jeżeli ta lista będzie poparta przez więcej środowisk, to tylko się ucieszymy - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Nie mamy wroga wśród formacji demokratycznych, które dzisiaj są w opozycji. Tu musi być współpraca, otwartość, życzliwość. Niezależnie od tego, jak się pójdzie do wyborów - stwierdził szef PSL.

Hołownia o Kosiniaku-Kamyszu. "Ufamy sobie i szanujemy się"

Szymon Hołownia odniósł się także do współpracy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Mamy córki w podobnym wieku, borykamy się z podobnymi problemami, co większość Polaków. Ufamy sobie, szanujemy się i obaj nie zgadzamy się na politykę zawierającą nienawiść, agresję wobec tych, którzy myślą inaczej. To nie jest wizja Polski, na której cokolwiek zbudujemy - zauważył lider Polski 2050.

- Najważniejsze to zacząć wreszcie konkretną robotę, która tchnie nadzieję w ludzi, którzy chcieliby na nas zagłosować i chcieliby odsunąć PiS od władzy, co jest naszym wspólnym celem. (...) Chodzi o to, żeby ludzie uwierzyli, że zwycięstwo jest możliwe - podkreślił Hołownia.