W skrócie 27,8 procent respondentów uznało sojusz PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, z ewentualnym udziałem ugrupowania Mateusza Morawieckiego, za lepszą koalicję dla kraju niż wariant KO z Konfederacją.

Największe poparcie dla szerokiej koalicji prawicowej odnotowano wśród osób do 24. roku życia oraz osób z wykształceniem podstawowym.

Sondaże wskazują, że zarówno prawica, jak i KO wraz z Konfederacją mogłyby utworzyć większość w Sejmie, jednak politycy Konfederacji dystansują się od takich sojuszy.

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Sondaże poparcia dla partii wskazują, że po kolejnych wyborach parlamentarnych stworzenie większości w Sejmie może wymagać porozumienia ugrupowań, które obecnie ze sobą nie współpracują, a nawet się zwalczają. Przypomnijmy, że to przez brak zdolności koalicyjnej Prawo i Sprawiedliwość 11 grudnia 2023 roku, po ośmiu latach nieprzerwanych rządów, straciło władzę.

W najnowszym sondażu dla "Rzeczpospolitej" respondenci mieli do wyboru szeroki sojusz partii prawicowych oraz koalicję KO z Konfederacją. Zadaniem ankietowanych było wskazanie, która z nich byłaby lepsza dla Polski. Co ciekawe różnica między zwolennikami obu rozwiązań wyniosła niespełna 4 pkt proc.

Która koalicja lepiej rządziłaby Polską? Sojusz PiS i Konfederacji z największym poparciem

Koalicję PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, z ewentualnym udziałem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, za lepszą z punktu widzenia interesów Polski uznało 27,8 proc. respondentów.

Na porozumienie Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją wskazało 23,9 proc. badanych.

Niewiele mniej, bo 23,1 proc. ankietowanych, oceniło oba warianty podobnie. Z kolei 25,2 proc. nie potrafiło wskazać, która z potencjalnych koalicji byłaby lepsza dla Polski.

Problem Koalicji Obywatelskiej. Młodzi częściej wskazują na koalicję partii prawicowych

Największe różnice w odpowiedziach widać w poszczególnych grupach wiekowych. Szeroka koalicja prawicowa uzyskała najlepszy wynik wśród osób do 24. roku życia. Ten wariant wskazało 44,1 proc. najmłodszych respondentów.

Z kolei koalicję KO z Konfederacją najlepiej oceniają osoby w wieku co najmniej 50 lat. W tej grupie popiera ją 25,3 proc. badanych.

Badanie pokazało również wyraźną zależność między wykształceniem respondentów a oceną szerokiego porozumienia partii prawicowych.

Wariant z PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej pozytywnie oceniło 54 proc. osób z wykształceniem podstawowym. Wśród ankietowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym było to 39. proc., a ze średnim - 29,9 proc. W grupie osób z wyższym wykształceniem odsetek ten spadł do 23 proc.

Kto będzie rządził Polską? Sondaże dają prawicy szansę na większość w Sejmie

Jak zauważa "Rz", publikowane w ostatnich miesiącach badania dają KO około 28-30 proc. poparcia, co czyniłoby ją największym ugrupowaniem w przyszłym Sejmie. Jednocześnie wyniki PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej mogłyby pozwolić ugrupowaniom prawicowym na zbudowanie większości. W niektórych wariantach znaczenie mógłby mieć również Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Według przytoczonych przez portal sondaży PiS może liczyć na około 20-22 proc., Konfederacja na 13-15 proc., a Konfederacja Korony Polskiej na 7-9 proc. Poparcie dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego szacowane jest na 4-6 proc.

Jednocześnie symulacje mandatowe wskazują, że matematycznie możliwe mogłoby być również stworzenie większości przez KO i Konfederację. Biorąc pod uwagę różnice gospodarczo-światopoglądowe, politycy obu partii dystansują się obecnie od takiego scenariusza. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka stara się utrzymać dystans zarówno wobec KO, jak i PiS-u.



