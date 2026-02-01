W skrócie Większość ankietowanych w badaniu United Surveys uważa, że wzrost poparcia dla Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna nie zagrozi pozycji Prawa i Sprawiedliwości.

Sympatycy partii rządzących częściej przewidują możliwość rozpadu PiS niż wyborcy tej partii i Konfederacji.

Gdyby Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Konfederacja Korony Polskiej się zjednoczyły, ich łączne poparcie przewyższałoby wyniki PiS.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Część ostatnich sondaży wykazała, że zarówno Konfederacja Wolność i Niepodległość, jak i Konfederacja Korony Polskiej zajmują miejsca tuż za dominującymi od lat Prawem i Sprawiedliwością oraz Koalicją Obywatelską.

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, jakie znaczenie dla sceny politycznej może mieć rozbicie poparcia na prawicy.

Sondaż: Konfederacje zagrożą PiS? Większość Polaków sceptyczna

"Czy Pan/i zdaniem rosnąca popularność Konfederacji oraz Grzegorza Brauna doprowadzi w najbliższych latach do marginalizacji lub rozpadu Prawa i Sprawiedliwości?" - usłyszeli uczestnicy nowego badania.

Większość respondentów (53,8 proc.) twierdzi, że PiS utrzyma swoją pozycję. Natomiast 38,9 proc pytanych osób widzi zagrożenie dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

Jeśli brać pod uwagę wyłącznie sympatyków koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050), to łącznie 58 proc. z nich przewiduje możliwy rozpad PiS. Z kolei prawie trzy czwarte (73 proc.) wyborców PiS i Konfederacji nie wierzy w upadek formacji Kaczyńskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-18 stycznia 2026 r. na próbie tysiąca osób.

Poparcie dla partii Grzegorza Brauna wzrosło

Według najnowszego sondażu preferencji politycznych, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, największe poparcie ma obecnie Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w styczniu, głos na nią oddałoby 29,3 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,4 proc. badanych. Podium zamknęła Konfederacja Wolność i Niepodległość, za której wyborem opowiedziało się 11,2 proc. pytanych Polaków.

Zaraz za czołówką znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 9,8 proc. poparcia.

"O ile Konfederacja WiN nieco straciła na poparciu (spadek o 1,3 punktu procentowego), o tyle Konfederacja Korony Polskiej wyraźnie zyskała zwolenników (wzrost o 2,8 punktu). To największy wzrost i w ogóle największa zmiana odnotowana w tym pomiarze" - wyjaśniało CBOS w komentarzu do sondażu.

Gdyby zatem obie Konfederacje postanowiły się zjednoczyć, ich łączne poparcie (21 proc.) w styczniu wyniosłoby więcej niż poparcie PiS (20,4 proc.).

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 26-28 stycznia 2026 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

"Polityczny WF": Strefa Czystego Transportu sporym problemem prezydenta Krakowa INTERIA.PL