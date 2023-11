Jak tłumaczą przedstawiciele Konfederacji , dwa projekty, które zostały już oficjalnie zgłoszone do prac sejmowych, dotyczą pomysłów, które proponowane były przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę w trakcie kampanii wyborczej .

Tym samym ma być to sprawdzian dla posłów tych ugrupowań .

Konfederacja składa dwa projekty ustaw

"Wnieśliśmy do Sejmu dwa projekty ustaw. Kwota wolna od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniej niż 60 tysięcy złotych oraz dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Zobaczymy, ile warte są obietnice nowej koalicji rządowej " - napisał jeden z liderów partii Sławomir Mentzen.

Pierwsza zapowiedź wniesienia projektów pojawiła się przed południem w trakcie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu X kadencji . Politycy Konfederacji ogłosili to w trakcie krótkiej konferencji prasowej.

- Składamy dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw Klubu Poselskiego Konfederacja. To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł i ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które Konfederacja prezentowała od wielu lat. One zostały podchwycone w kampanii wyborczej, odpowiednio, przez Platformę Obywatelską i przez Trzecią Drogę. Platforma Obywatelska obiecywała obywatelom 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Trzecia Droga Władysława Kosiniak-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - tłumaczył Stanisław Tyszka.