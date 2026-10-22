Konfederacja sięga po wiceministra rządu PiS. Transfer w Sejmie

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Tomasz Rzymkowski dołączył do klubu poselskiego Konfederacji i stał się 17. członkiem prawicowej formacji. Parlamentarzysta był dotychczas związany z kołem Demokracja Bezpośrednia. Michał Wawer ujawnił, że Rzymkowski jest pierwszym z chętnych, który "przeszedł weryfikację" Rady Liderów Konfederacji.

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Konferencja prasowa w Sejmie: Tomasz Rzymkowski dołącza do Konfederacji, obok Grzegorz Płaczek i Michał Wawer
Tomasz Rzymkowski dołączył do klubu parlamentarnego Konfederacji (od lewej: Grzegorz Płaczek, Tomasz Rzymkowski, Michał Wawer)Leszek SzymańskiPAP

W skrócie

  • Tomasz Rzymkowski dołączył do klubu poselskiego Konfederacji, stając się jego siedemnastym członkiem.
  • Michał Wawer z Konfederacji przekazał, że Rzymkowski jest pierwszym politykiem, który pomyślnie przeszedł weryfikację Rady Liderów Konfederacji.
  • Były wiceminister edukacji w rządzie PiS zadeklarował bliskość z formacją Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena oraz poglądy o charakterze wolnościowym.
  • Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu Konfederacji, oficjalnie przywitał nowego posła i ocenił jego dołączenie jako wzmocnienie.
  • Tomasz Rzymkowski, pełniący funkcję sekretarza stanu w MEiN w latach 2021-2023, zapowiedział walkę o sukces Konfederacji w przyszłorocznych wyborach.
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Dołączenie byłego ministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego do Konfederacji ogłoszono w trakcie konferencji prasowej, która miała miejsce w Sejmie. - Bez wątpienia będzie naszym wzmocnieniem - zapewnił Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji.

Poseł Michał Wawer ujawnił, że wśród parlamentarzystów jest wielu chętnych do zasilenia szeregów partii. Samo dołączenie do klubu wiąże się z pewnymi formalnościami, ponieważ każdej takiej osobie "przygląda się Rada Liderów". Rzymkowski jest pierwszym politykiem, który "przeszedł weryfikację".

Tomasz Rzymkowski dołączył do klubu poselskiego Konfederacji

- Bardzo się cieszę, że będę mógł współdziałać, nie tylko, aby Konfederacja była czołową siłą polskiej prawicy, ale pierwszą siłą polskiej prawicy w przyszłorocznych wyborach - mówił były minister edukacji i nauki.

Rzymkowskiego dopytywano, czy bliżej mu do Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka, czy do Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Poseł wskazał drugą formację.

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- Jestem człowiekiem o przekonaniach absolutnie wolnościowych. I tej wolności gospodarczej, i tej wolności osobistej - mówił Rzymowski. Dodał, że z Mentzenem współpracuje od początku swojej kadencji w Sejmie.

Tomasz Rzymkowski. To były wiceminister w rządzie PiS

Urodzony w 1986 roku w Kutnie Tomasz Rzymkowski jest doktorem nauk prawnych i nauczycielem akademickim. Karierę polityczną rozpoczął w środowiskach narodowych i prawicowych, m.in. w Sekcji Młodych Unii Polityki Realnej i Ruchu Narodowym.

Rzymkowski po raz pierwszy do Sejmu wszedł w 2015 roku. Wówczas kandydował z list Kukiz'15. Po wyborach sprawował funkcję wiceprzewodniczącego klubu. W 2019 roku przeszedł jednak do PiS.

W latach 2021-2023 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Po ponownym wejściu do Sejmu zacieśnił współpracę z Nową Nadzieją i Sławomirem Mentzenem.

Tomasz Rzymkowski, opuszczając koło Demokracja Bezpośrednia i dołączając do klubu poselskiego Konfederacji, stał się jej 17 członkiem tej frakcji w Sejmie.

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