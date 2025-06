"Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy oddałby/aby pan/pani w nich swój głos?" - tak brzmiało jedno z dwóch pytań zadanych przez pracowników IBRiS. Badanie zleciła "Rzeczpospolita".

Czwarte miejsce zajęłaby Lewica z rezultatem na poziomie 6,3 proc. To ostatnia partia, która weszłaby do Sejmu.

- Wyniki sondażu pokazują, że z partyjnego punktu widzenia największym wygranym wyborów prezydenckich jest Konfederacja. To ona obecnie nadaje ton polskiej polityce. Partie duopolu mają ciągle największe zasoby i wielkie, wierne elektoraty, ale to Konfederacja "elektryzuje", wychodzi poza schemat i ma do zaproponowania coś ekstra wyborcom bez twardych preferencji ideologicznych - ocenił w rozmowie z "Rz" Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska.