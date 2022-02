Konfederacja: Nasz "Tir Wolności" rusza w Polskę, by głosić powrót do normalności

Oprac.: Grzegorz Lepak Polska

W Polskę rusza nasz "Tir Wolności", by głosić powrót do normalności i przypominać, że jako jedyna siła w parlamencie sprzeciwialiśmy się temu, co narzucał "główny nurt globalistyczny korporacji farmaceutycznych i organizacji międzynarodowych" - mówili w poniedziałek przedstawiciele Konfederacji.

Zdjęcie "Tir Wolności" Konfederacji przed Stadionem Narodowym w Warszawie / Twitter/Konfederacja / materiały prasowe