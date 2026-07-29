W skrócie Blisko 40 procent badanych twierdzi, że rozłam w PiS osłabi polską prawicę przed przyszłorocznymi wyborami, 18,9 procent uważa, że zwiększy jej szanse, a ponad 27 procent sądzi, że nie wpłynie na wynik głosowania.

W wyniku rozłamu w PiS powstał nowy projekt polityczny pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego, a rotacje członków frakcji nadal trwają.

W badaniu United Surveys by IBRiS respondenci mieli różne opinie na temat wpływu rozłamu w PiS na prawicę, które rozkładały się w zależności od preferencji wyborczych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowani zostali zapytani o to, jaki wpływ będzie miał rozłam w PiS na szanse całej prawicy na przejęcie władzy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

W sumie 39,9 proc. respondentów jest zdania, że rozłam osłabi prawicę - z czego 7,3 proc. uważa, że podział zdecydowanie zmniejszy szanse na zwycięstwo, a 32,6, że raczej zmniejszy.

18,9 proc. ankietowanych uważa, że podział w PiS wzmocni prawicę. Odpowiedź "zdecydowanie zwiększy szanse" wybrało 5,6 respondentów, a 13,3 proc. "raczej zwiększy szansę".

27,4 proc. ankietowanych uznało, że rozłam w PiS nie będzie miał wpływu na sytuację polskiej prawicy przed wyborami do Sejmu i Senatu, a 13,8 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Rozłam w PiS osłabi czy wzmocni prawicę? Najnowszy sondaż

Najwięcej zwolenników tezy, że rozłam PiS osłabi całą polską prawicę jest wśród wyborców koalicji rządzącej - 49 proc. Wśród zwolenników opozycji odsetek ten wyniósł 35 proc., zaś wyłącznie wśród wyborców obu Konfederacji - 30 proc.

Niezależnie od preferencji wyborców na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek osób, które uważają, że rozłam nie wpłynie na wyniki prawicy. Wśród wyborców obozu rządzącego uważa tak 29 proc. ankietowanych, wśród opozycji 28 proc., a pośród wyborców Konfederacji - 34 proc.

Jednocześnie 30 proc. ankietowanych wyborców opozycji, najwięcej spośród wszystkich grup, uważa, że rozłam w PiS zwiększy szanse prawicy na sukces w wyborach. 11 proc. zwolenników obozu rządzącego uważa, że prawica wyjdzie z rozłamu wzmocniona, a wśród wyborców obu Konfederacji odsetek ten wyniósł 28 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 lipca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95. Zastosowano metodę mix-mode - wywiady internetowe (CAWI) oraz telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

Rozłam w PiS. Do stowarzyszenia Morawieckiego dołączył Uściński

W wyniku rozłamu w PiS Mateusz Morawiecki i kilkudziesięciu jego zwolenników z partii przygotowują się do powołana nowego projektu politycznego. We wtorek kierownictwo PiS odwlekło decyzję o formalnym usunięciu polityków, jednak sam Morawiecki nazwał ten zabieg "próbą przeciągania kiepskiego serialu".

- Brak podpisu tej lojalki, która była wymagana, skutkował usunięciem nas z partii. (…) Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci - powiedział Morawiecki.

Sytuacja po rozłamie nie okrzepła i wciąż dochodzi do przechodzenia członków z jednej frakcji do drugiej. We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że projekt Morawieckiego opuścił poseł Grzegorz Lorek, który złożył odpowiednie oświadczenie i powrócił do PiS.

W środę do frakcji Mateusz Morawieckiego dołączył poseł PiS Piotr Uściński. "Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do Rozwój Plus. Czołem Wielkiej Polsce" - ogłosił Uściński.





Niszczycielska burza nad Małopolską. "To musiała być trąba powietrzna" Wydarzenia 24