ZUS zapowiada prace serwisowe. Pojawią się problemy z wystawianiem L4?

4 listopada 2024 roku ZUS zapowiedział na swojej oficjalnej stronie internetowej planowane prace serwisowe, które mają odbyć się od 8 listopada od godziny 20:00 do 11 listopada do godziny 12:00. W tym okresie portal PUE/eZUS będzie całkowicie niedostępny, co może znacząco utrudnić funkcjonowanie wielu instytucji.

Dotyczy to szczególnie lekarzy, którzy na co dzień wystawiają elektroniczne zwolnienia za pośrednictwem tego systemu. Brak dostępu do portalu oznacza potencjalne problemy i opóźnienia w wystawianiu L4, co bezpośrednio wpłynie na pacjentów potrzebujących natychmiastowej dokumentacji medycznej. Reklama

Aby zminimalizować potencjalne trudności, ZUS wskazał alternatywne narzędzia, z których lekarze będą mogli korzystać podczas przerwy technicznej. Jednym z nich jest Pulpit Lekarza - narzędzie pozwalające na wystawianie zwolnień w sytuacjach ograniczonego dostępu do PUE/eZUS. Dostęp do Pulpitu Lekarza będzie możliwy poprzez stronę serwisową, co ma zapewnić ciągłość w wystawianiu niezbędnych dokumentów. Lekarze, którzy mają zainstalowaną i połączoną z kontem PUE/eZUS aplikację mZUS dla Lekarza, będą mogli z niej korzystać bez przeszkód. Te rozwiązania mają na celu zapewnienie, że mimo prac serwisowych proces wystawiania zwolnień nie zostanie całkowicie wstrzymany.

Jednak pomimo zapewnień ZUS, aplikacja mZUS jest narzędziem stosunkowo nowym i nie wszyscy medycy są jeszcze obeznani z jej obsługą. Dodatkowo Pulpit Lekarza jest sukcesywnie wygaszany ze względu na problemy z synchronizacją danych z główną bazą ZUS i ma zostać ostatecznie zastąpiony przez aplikację mobilną. W związku z trwającym procesem wygaszania Pulpitu Lekarza oraz przewidywanym gwałtownym wzrostem liczby użytkowników nowych narzędzi istnieje ryzyko przeciążenia systemów. Zarówno lekarze, jak i pacjenci powinni więc spodziewać się w tym okresie utrudnień w procesie wystawiania zwolnień lekarskich. Reklama

Zmiany w wystawianiu L4 od 1 listopada

Od 1 listopada 2024 roku wprowadzono istotne zmiany w systemie wystawiania zwolnień lekarskich mające na celu usprawnienie procesu i zwiększenie jego niezawodności. Dotychczas wykorzystywany Pulpit Lekarza zostaje zastąpiony przez nową aplikację mZUS dla Lekarza, która ma stać się głównym narzędziem do wystawiania elektronicznych zwolnień. Ta decyzja wynika z potrzeby modernizacji systemu oraz dostosowania go do współczesnych standardów technologicznych. Nowa aplikacja ma zapewnić lekarzom większą mobilność i dostępność funkcji, nawet w sytuacjach awarii głównego portalu PUE ZUS.

Aplikacja mZUS dla Lekarza oferuje szereg funkcji ułatwiających pracę medyków. Umożliwia nie tylko wystawianie i anulowanie L4, ale także dostęp do szczegółów wcześniej wystawionych zaświadczeń oraz pobieranie danych pacjentów. Ponadto pozwala na składanie wniosków o rehabilitację leczniczą, co poszerza jej zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej. Dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemami Android i iOS, ma usprawnić proces obsługi zwolnień i zwiększyć jego niezawodność. Reklama

Lekarze i asystenci medyczni muszą dostosować się do nowego systemu, co może wiązać się z koniecznością nauki obsługi aplikacji i przyzwyczajenia się do jej interfejsu. Nieprzystosowanie się do nowych zasad będzie skutkowało trudnościami w wystawianiu L4, szczególnie w sytuacjach awarii głównego portalu PUE ZUS. Dla pacjentów może to oznaczać opóźnienia w otrzymaniu niezbędnych dokumentów, co wpływa na terminowe zgłoszenie niezdolności do pracy u pracodawcy i uzyskanie świadczeń chorobowych. Wprowadzenie aplikacji mZUS ma na celu minimalizację tych problemów, jednak okres przejściowy może wiązać się z pewnymi niedogodnościami.