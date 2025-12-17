Komunikat w sprawie e-maila Kurowskiej. Szef Kancelarii Sejmu ujawnia

"Metadane wskazują, że opisywana wiadomość została wysłana z serwerów należących do Kancelarii Sejmu" - poinformował szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, ustosunkowując się do wniosku Romana Giertycha. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego e-maila w sprawie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, którego - zdaniem mediów - nadawczynią była posłanka PiS Maria Kurowska. Sama zainteresowana zaprzeczała, jakoby była autorką wiadomości.

Trzy starsze osoby ubrane formalnie, dwaj mężczyźni w garniturach i białych koszulach, jedna kobieta w kolorowej marynarce stoi przy mównicy z mikrofonem, wszyscy mają siwe włosy i okulary.
Marek Siwiec odpowiada na wniosek Romana Giertycha w sprawie e-maila Marii KurowskiejMarysia Zawada / Tomasz Jastrzebowski / Reporter / Dawid Wolski East News

  • Szef Kancelarii Sejmu potwierdził, że kontrowersyjny e-mail dotyczący Funduszu Sprawiedliwości został wysłany z sejmowych serwerów.
  • Maria Kurowska zaprzecza, jakoby była autorką tej wiadomości, twierdząc, że nie wysłała takich e-maili.
  • Sprawa wywołała polityczne napięcia, a w jej wyjaśnienie zaangażował się Roman Giertych.
"Odpowiedziałem dzisiaj na pismo Romana Giertycha w sprawie ujawnionego niedawno przez Onet e-maila" - poinformował w mediach społecznościowychMarek Siwiec.

Jak dodał, dane gromadzone przez Kancelarię Sejmu wskazują, że wiadomość na temat rozdysponowywania środków z Funduszu Sprawiedliwości, która wysłana zostać miała ze służbowej skrzynki posłanki PiS Marii Kurowskiej, faktycznie pochodziła z serwerów Sejmu.

Sprawa Marii Kurowskiej. Szef Kancelarii Sejmu sprawdził pochodzenie wiadomości

O to, by sprawdzić pochodzenie cytowanego przez media e-maila Marii Kurowskiej wnioskował 3 grudnia z mównicy sejmowej Roman Giertych.

- Parę dni temu padły bardzo poważne oskarżenia dotyczące Kancelarii Sejmu. Media ujawniły e-maile, które były wysyłane z Kancelarii Sejmu do urzędników Funduszu Sprawiedliwości, wskazujące na konieczność konsultowania wydatków z tego funduszu w okręgu pani poseł Marii Kurowskiej - tłumaczył poseł KO.

Następnie Giertych poprosił, by marszałek rozważył i przedstawił Sejmowi informację, czy maile zostały faktycznie wysłane. - Pan marszałek może ustalić to w ciągu 15 minut - powiedział Giertych. Poseł Kurowska zaczęła zbliżać się do mównicy, jednak nie udzielono jej wówczas głosu.

    Media publikują kontrowersyjny e-mail w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Autorką ma być Maria Kurowska

    W lipcu 2020 r. Maria Kurowska miała wymieniać korespondencję z osobami odpowiedzialnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach Zbigniewa Ziobry za Fundusz Sprawiedliwości.

    Posłanka PiS korespondowała m.in. z Tomaszem Mrazem z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości czy Marcinem Romanowskim. Wiadomości dotyczyły przekazywania pieniędzy do gmin w regionie, z którego kandydowała polityk.

    "W nawiązaniu do publikacji Onetu dotyczących mojej rzekomej korespondencji elektronicznej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości oświadczam ponownie i jednoznacznie, że wskazany e-mail nie został przeze mnie wysłany" - pisała początkiem grudnia Kurowska w mediach społecznościowych.

    Polityk dodała, że ma co do tego "absolutną pewność", jako że szczegółowo sprawdziła zarówno prywatną, jak i służbową skrzynkę mailową.

