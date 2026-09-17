Komunikat szefa MON po ataku przy granicy. "Podjąłem decyzję"

Aleksandra Czurczak
Karol Płatek

Aleksandra Czurczak, Karol Płatek

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"Rosja nie ustaje w agresywnych działaniach" - napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na atak tuż przy polskiej granicy. Szef MON poinformował przy tym, że w ostatnich tygodniach zdecydował o wzmocnieniu ochrony polskiego nieba. Zwiększono m.in. aktywność myśliwców F-16 i śmigłowców.

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Władysław Kosiniak-Kamysz w garniturze i czerwonym krawacie przemawia na tle tablicy MON i MSZ.
Władysław Kosiniak-KamyszDawid WolskiEast News

W czwartek doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Jeden z obiektów rozbił się około 3-4 kilometrów od polskiej granicy, na wysokości Dorohuska. W związku z szybkim zbliżaniem się obiektu polskie wojsko poderwało myśliwce i aktywowało naziemne systemy obrony powietrznej.

Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X przekazał, że "nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej".

"Rosja nie ustaje w agresywnych działaniach (...) Dlatego w ostatnich tygodniach podjąłem decyzję o wzmocnieniu ochrony polskiego nieba - zwiększyliśmy aktywność F-16 i śmigłowców, wzmacniamy systemy obrony powietrznej i szybkiego reagowania" - oznajmił szef MON.

Strona ukraińska wcześniej poinformowała Polskę o obiekcie zbliżającym się z dużą prędkością do polskiej granicy. Był on również obserwowany przez polskie systemy radiolokacyjne. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce i aktywowano naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.

Alarm został już odwołany. Ukraińska Państwowa Służba Graniczna przekazała natomiast, że podczas rosyjskiego ataku dronów nie doszło do trafienia w przejście graniczne z Polską ani w infrastrukturę graniczną.

O poderwaniu polskich samolotów informował również premier Donald Tusk. Dowództwo Operacyjne RSZ wyjaśniło z kolei, że huk słyszany przed południem w centralnej Polsce był efektem przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Wcześniej mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Komunikat został później odwołany.

Więcej informacji wkrótce.

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