"Sąd Najwyższy informuje, że w dniu dzisiejszym dwóch prokuratorów Prokuratury Krajowej złożyło stanowisko Prokuratora Generalnego w postępowaniu o stwierdzenie ważności wyboru Prezydenta RP" - powiadomiono w oświadczeniu, które pojawiło się na stronie SN.

Przedstawiciele PK mieli "zażądać" wstępu do sekretariatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz wydania im akt spraw z protestów wyborczych. Swoje działania tłumaczyli "poleceniem, jakie otrzymali od przełożonych".

Zamieszanie w Sądzie Najwyższym. Prokuratorzy zażądali dostępu do spraw protestów

W komunikacie wskazano, że prokuratorzy zostali "pouczeni" o procedurze, którą należy spełnić, by otrzymać dostęp do wskazanych przez nich akt. Jednocześnie zastrzeżono, że nie mogą oni mieć wglądu do tych, które są w dyspozycji składów orzekających.

"Prokuratorzy po konsultacjach telefonicznych zażądali dostępu do akt 214 spraw zainicjowanych protestami wyborczymi" - napisano w oświadczeniu.

Jak wskazano, obecnie przybyli wypełniają stosowne wnioski. Zaznaczono, że do każdej ze spraw, do której chcą mieć wgląd, muszą uzupełnić po jednym z takich dokumentów, by ich wnioski dołączone zostały do aktów każdej z nich.

"Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym wyda postanowienia w sprawie ok. 130 ostatnich protestów wyborczych" - powiadomił SN.

Prokuratura Krajowa zabiera głos. "Mają zapoznać się ze sprawami, w których prokurator zajmował stanowisko"

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak uściśliła, że do SN skierowanych zostało trzech, a nie dwóch prokuratorów. Potwierdziła, że zostali upoważnieni przez Prokuratora Generalnego, który "jest uczestnikiem postępowania". - Poprosili o wgląd do spraw, co do których PG zajmował stanowisko - mówiła.

- Oni wciąż tam są. Prawdą jest, że na ten moment nie mam informacji, aby te akta w ogóle zostały im udostępnione. Oczekują od rana, natomiast chcę państwa zapewnić, że prokuratorzy mają zapoznać się tylko ze sprawami - czyli to jest 321 spraw - w których prokurator zajmował stanowisko - informowała przedstawicielka PK.

