W skrócie Uroczystość pogrzebowa mjr. pilota Macieja Krakowiana będzie miała charakter prywatny. Wojskowi w imieniu rodziny poprosili o nierelacjonowanie jej przebiegu.

Wojskowi apelują przy tym o powstrzymanie się od spekulacji i publikacji niesprawdzonych informacji na temat katastrofy F-16.

Prokuratura poinformowała wcześniej o procedurach wyjaśniających przyczyny wypadku i zabezpieczeniu czarnej skrzynki myśliwca.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny poinformowała w mediach społecznościowych, że "zgodnie z wolą rodziny śp. mjr. pilota Macieja 'Slaba' Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny".

"Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania" - podkreślono we wpisie. Wojskowi poprosili jednocześnie o "uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania".

Katastrofa F-16. Pogrzeb Macieja "Slaba" Krakowiana. Wydano specjalny komunikat

Na profilu 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny pojawił się także kolejny komunikat. Wojskowi zwrócili się w nim do mediów i opinii publicznej o niepublikowanie niesprawdzonych informacji w sprawie katastrofy "Slaba".

"Obecnie sprawa jest wyjaśniana przez zespół Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane" - napisano.

"Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa" - podkreślono.

W komunikacie zaznaczono również, że w "przestrzeni medialnej pojawia się wielu komentatorów określających się mianem 'ekspertów'".

"Apelujemy, by podchodzić do takich wypowiedzi z krytyczną analizą i ostrożnością w interpretacji, gdyż nie każda osoba wypowiadająca się publicznie rzeczywiście dysponuje wiedzą specjalistyczną w danym obszarze" - dodano.

"Prosimy o odpowiedzialność i poszanowanie dla procesu wyjaśniającego. Wszystkie oficjalne komunikaty będą publikowane przez właściwe instytucje w miarę postępu prac. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę" - podsumowano wpis.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Odnaleziono czarną skrzynkę

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. Jak dowiedziała się Interia, z powodu czwartkowej katastrofy F-16 wstrzymano wszystkie loty treningowe i szkoleniowe przeprowadzane na tych maszynach.

Jak przekazał w ostatnich dniach prokurator Piotr Antoni Skiba, po czwartkowej katastrofie udało się odnaleźć rejestrator lotów (czarną skrzynkę - red.).

- Został on (rejestrator - red.) zabezpieczony przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (...) W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić specjalistyczne badania - powiedział Skiba, dodając, że prawdopodobnie odbędą się one poza granicami Polski.

Prokurator powiedział, że sprawdzane będą trzy główne wątki: techniczny, dotyczący samej maszyny oraz czynnik ludzki, w tym kwestie związane z pilotem oraz kwestie logistyczne.

Podatek od cyfrowych gigantów kosztem relacji z USA? Posłanka Razem: Polska nie jest amerykańską kolonią Polsat News Polsat News