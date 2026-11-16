W skrócie Narodowy Bank Polski poinformował o przesłankach wstrzymania realizacji zleceń płatniczych składanych przez Trybunał Konstytucyjny z powodu sporu o kierownictwo w instytucji.

Decyzja NBP wynika z faktu otrzymania sprzecznych dokumentów dotyczących tego, kto jest uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych TK.

NBP podkreślił, że nie jest organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu o reprezentację Trybunału Konstytucyjnego, a podjęta analiza prawna dotyczy wyłącznie umowy rachunku bankowego.

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Narodowy Bank Polski w komunikacie odniósł się do sytuacji z 30 października, kiedy to Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie kierownictwa nad Trybunałem Konstytucyjnym i odsunięcie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jak wyjaśniono, w związku z tymi wydarzeniami i konfliktem wokół kwestii reprezentacji TK, w Departamencie Prawnym NBP przeprowadzono analizę prawną sytuacji NBP jako banku prowadzącego rachunki Trybunału Konstytucyjnego.

"W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny" - przekazano.

Rzecznik NBP w rozmowie z PAP sprecyzował, że wstrzymano wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące środków na rachunkach TK.

NBP o sytuacji Trybunału Konstytucyjnego

NBP zaznaczyło jednocześnie, że nie jest właściwym podmiotem do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. "Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP" - podkreślono.

"W tym stanie rzeczy, niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego" - wyjaśnili przedstawiciele NBP w komunikacie.

Analizy przeprowadzonej w Departamencie Prawnym NBP - jak zaznaczyli przedstawiciele banku - dokonano "wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK".

Podstawy do wstrzymania przelewów TK. NBP o ruchu Święczkowskiego

Jak opisuje NBP, 30 października Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego. 2 listopada Święczkowski złożył w NBP oświadczenie, wskazując osoby uprawnione do reprezentacji TK w relacjach z bankiem w związku z prowadzonym w nim rachunkiem bankowym.

"Prezes Bogdan Święczkowski potwierdził swoje stanowisko w piśmie z dnia 12 listopada 2026 r., załączając do tego pisma uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego" - dodał NBP.

6 listopada natomiast do NBP wpłynęło wspomniane zarządzenie z 30 października oraz dokument, w którym wskazano inne osoby "uprawnione w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego".

"Doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK" - stwierdzono.



