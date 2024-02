Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odniosło się w mediach społecznościowych do komunikatu opublikowanego 2 lutego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Ta wydała ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej NOTAM N0N0604/2024. NOTAM to operacyjna informacja dla wszystkich użytkowników samolotów, a także osób związanych z branżą lotniczą.

We wpisie powiadomiono, że wspomniane ostrzeżenie nawigacyjne opracowano i opublikowano w porozumieniu z Dowództwem Operacyjnym.

Wydano ostrzeżenie nawigacyjne. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Jak czytamy, "komunikat ma na celu ostrzeżenie cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej o możliwej intensywniejszej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim jej obszarze". Wzmożone działania mają być reakcją na "sytuację zagrożenia na wschodniej granicy ".

Możliwa intensywniejsza działalność wojskowych statków powietrznych

Do komunikatu dołączono także link do strony DlaPilota, na której zamieszczono treść przywoływanej we wpisie depeszy NOTAM.