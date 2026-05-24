Czym jest wypłata gwarantowana z ZUS i ile wynosi?

Środki zgromadzone na subkoncie ZUS i w OFE mogą podlegać dziedziczeniu. W razie śmierci ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje tak zwaną wypłatę gwarantowaną.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS-u, wypłata gwarantowana to "jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane osobom uposażonym po śmierci emeryta, który nabył prawo do emerytury docelowej po osiągnięciu wieku 65 lat i miał subkonto w ZUS. Wskazana przez emeryta osoba uposażona nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłaciliśmy mu emeryturę".

Ile wynosi wypłata gwarantowana z ZUS? Wysokość tego jednorazowego świadczenia jest uzależniona konkretnie od ilości zgromadzonych na subkoncie środków. Jak na początku roku informował onet.pl, średnio na subkontach zmarłych ubezpieczonych znajduje się około 29 tysięcy zł.

Kto może uzyskać gwarantowaną wypłatę z ZUS?

Wypłata gwarantowana z ZUS przysługuje osobom uposażonym do otrzymania jednorazowego świadczenia. Osoby te są wskazywane przez ubezpieczonego. Jak czytamy na stronie internetowej ZUS-u: "Osobą uprawnioną do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS może być nie tylko członek rodziny osoby ubezpieczonej, ale także każda osoba fizyczna, np. przyjaciel".

Domyślnie taką osobą uprawnioną do otrzymania wypłaty gwarantowanej jest współmałżonek, który pozostawał we wspólnocie majątkowej ze zmarłym. Świadczenie może również wchodzić w skład masy spadkowej, jeśli ubezpieczony nie miał małżonka i nie wskazał żadnej osoby uposażonej.

Co w sytuacji, gdy dana osoba pobiera po ubezpieczonym rentę wdowią? Okazuje się, że wypłata gwarantowana z ZUS nie ma żadnego wpływu na tego typu świadczenie. Pobranie pieniędzy po ubezpieczonym nie wpłynie ani na wysokość ani na prawo do renty wdowiej.

Jak otrzymać gwarantowaną wypłatę z ZUS?

W celu wypłaty środków z subkonta zmarłego, osoby uprawnione muszą zwrócić się do instytucji ze stosownym wnioskiem. Formularz można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u lub w oddziale.

Do dokumentów trzeba dołączyć akt zgonu zmarłego, potwierdzenie wspólności majątkowej w przypadku małżonków czy potwierdzenie prawa do dziedziczenia. Warto wcześniej skompletować wymagane załączniki - w przeciwnym razie czas załatwienia sprawy może się wydłużyć.

Co ważne - wypłata występuje jednie na wniosek. ZUS z automatu nie wypłaci należnej kwoty ani nie zawiadomi, że można się o taką kwotę ubiegać. O swoją sytuację trzeba pytać bezpośrednio w urzędzie - wtedy ZUS ma obowiązek przedstawić możliwe scenariusze.





