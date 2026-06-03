W skrócie Karol Nawrocki pozostaje liderem zaufania do polityków w najnowszym sondażu, mimo lekkiego spadku poparcia.

Radosław Sikorski zajął drugą pozycję, wyprzedzając Donalda Tuska, który zanotował spadek zaufania i zamyka czołówkę.

Politycy Polski 2050 oraz Grzegorz Braun uzyskali najniższe wyniki zaufania w zestawieniu.

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Sondaż IBRiS na zlecenie Onetu wskazuje, żeKarolowi Nawrockiemu ufa 46,4 proc. osób (28,9 proc. zdecydowanie, a 17,5 proc. "raczej ufa"). Taki wynik oznacza spadek o 2,7 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca, jednak prezydent wciąż utrzymuje przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Źle o Karolu Nawrockim myśli 42,8 proc. badanych.

Na drugim miejscu w sondażu uplasował się Radosław Sikorski, wyprzedzając Donalda Tuska. Ministrowi spraw zagranicznych ufa 42,7 proc. pytanych (22,2 proc. zdecydowanie, a 20,5 proc. raczej), czyli o 5,3 pkt proc. więcej niż w kwietniowym badaniu. Z kolei negatywnie wypowiedziało się o polityku 40,9 proc. respondentów.

Donald Tusk zamyka podium, zdobywszy 36,6 proc. w sondażu (zdecydowanie ufa mu 16 proc. ankietowanych, a 20,6 proc. "raczej ufa"), co oznacza spadek o 2,6 pkt proc. Brak zaufania do premiera deklaruje natomiast 51,4 proc. pytanych Polaków.

Sondaż zaufania do polityków. Wyraźny wzrost poparcia dla Krzysztofa Bosaka

Czwarte miejsce zajął wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, któremu ufa 35,7 proc. pytanych, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Dalej znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 35,2 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Choć były premier okazał się politykiem opozycji z największą liczbą pozytywnych głosów, toKrzysztof Bosak zanotował wzrost poparcia o 4,9 pkt proc., czyli najwięcej zaraz po Radosławie Sikorskim. Zaufanie do lidera Konfederacji zadeklarowało 35 proc. osób.

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz (34,2 proc. poparcia), prezes PiS Jarosław Kaczyński (29,7 proc.), Piotr Zgorzelski z PSL (28,8 proc.) i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (27,2 proc.).

Dalej znaleźli się kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek (26,9 proc.), drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (25,5 proc.) oraz lider partii Razem Adrian Zandberg (23,6 proc.).

Kto na końcu stawki? Polska 2050 i Grzegorz Braun z najmniejszym zaufaniem

Ostatnie trzy miejsca przypadły politykom Polski 2050 i Grzegorzowi Braunowi.

Założyciel i były lider Polski 2050 Szymon Hołownia zdobył 18,4 proc. pozytywnych wskazań w sondażu. Za nim uplasowała się obecna przewodnicząca partii, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wynikiem 16,4 proc.

Na końcu jest Grzegorz Braun, który również zdobył 16,4 proc. pozytywnych ocen, ale jednocześnie więcej negatywnych, niż uzyskała Pełczyńska-Nałęcz.

Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono 22-23 maja 2026 r. metodą CATI na próbie 1,1 tys. dorosłych Polaków.





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