Komu najbardziej ufają Polacy? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

W skrócie Karol Nawrocki uzyskał najwyższy poziom zaufania wśród polityków według wrześniowego sondażu CBOS.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu zaufania.

Żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości nie znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia CBOS.

Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak i Donald Tusk są kolejnymi politykami najwyżej ocenionymi pod względem zaufania.

Najniższe wyniki dotyczą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, jednak oba przypadki wskazują na niską rozpoznawalność.

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Prezydent we wrześniowym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) cieszył się zaufaniem 53 proc. Polaków, o 2 pkt proc. więcej niż w sierpniu. Nieufność wobec Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie zadeklarowało natomiast 35 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu rankingu znalazł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie, któremu ufa 45 proc. badanych, a nie ufa 30 proc. Tym samym nieufność do szefa MON wzrosła o 3 pkt proc.

Podium wrześniowego rankingu zaufania zamknął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie. Szefowi MSZ ufa 43 proc. respondentów, a nie ufa 35 proc., czyli o 6 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Sondaż CBOS. Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania

Tuż za podium znalazł się włodarz Warszawy, otwiera się w nowym oknie Rafał Trzaskowski, otwiera się w nowym oknie. Zaufanie do niego deklaruje 39 proc. Polaków. 45 proc. stwierdziło, że mu nie ufa. Piąte miejsce zajął jeden z liderów Konfederacji, otwiera się w nowym oknie Krzysztof Bosak, otwiera się w nowym oknie, któremu ufa 37 proc., a nie ufa 32 proc. Bosak wyprzedził premiera Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie. Zaufanie do szefa rządu wyraziło 37 proc., a nieufność 51 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, otwiera się w nowym oknie (31 proc. ufa, 39 proc. nie ufa), Sławomir Mentzen, otwiera się w nowym oknie z Konfederacji (31 proc. ufa, 44 proc. nie ufa), minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie (30 proc. ufa, 28 proc. nie ufa) oraz minister edukacji Barbara Nowacka, otwiera się w nowym oknie (28 proc. ufa, 39 proc. nie ufa).

Liderzy PiS daleko w tyle. Nowy ranking zaufania CBOS

Poza pierwszą dziesiątką uplasował się były premier i lider Rozwoju Plus, otwiera się w nowym oknie Mateusz Morawiecki, otwiera się w nowym oknie (11. miejsce), któremu ufa 28 proc. badanych, a nie ufa 52 proc. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, otwiera się w nowym oknie Jarosław Kaczyński, otwiera się w nowym oknie znalazł się na 14. miejscu. Zaufanie do niego wyraziło 26 proc. Polaków, a 56 proc. deklaruje nieufność.

Kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi, otwiera się w nowym oknie ufa 22 proc. ankietowanych, a 52 proc. nie ufa. Grzegorz Braun, otwiera się w nowym oknie znalazł się na 20. miejscu. Zaufanie do niego wyraziło 20 proc. osób, a nieufność 60 proc. - to najwięcej ze wszystkich polityków uwzględnionych w badaniu.

W sumie CBOS uwzględnił 22 polityków. Najgorzej wypadły: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (19 proc. ufa, 25 proc. nie ufa) oraz sekretarz stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (15 proc. ufa, 12 proc. nie ufa). Ich wyniki wskazują jednak, że są słabo rozpoznawalne przez respondentów.



