W skrócie 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył BMW w ogrodzenie w Rudnikach.

Policja ustaliła, że młody mężczyzna nie miał prawa jazdy i nie posiadał dokumentów pobytowych, a wcześniej był podejrzany o inne przewinienia.

Straż Graniczna wydała decyzję o wydaleniu go z Polski i zakazie powrotu na sześć lat. Analogiczne zakazy nałożono także na dwoje innych obywateli Ukrainy zatrzymanych za kradzieże.

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Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Górniczej w Rudnikach w powiecie zawierciańskim.

Policjanci drogówki otrzymali zgłoszenie o samochodzie, który uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali BMW, za kierownicą którego siedział 19-letni obywatel Ukrainy. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu.

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Według relacji policji 19-latek bełkotał i nie był w stanie samodzielnie opuścić pojazdu. Zachowywał się agresywnie i nie chciał przekazać mundurowym swoich danych.

Badanie wykazało, że miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Policjanci ustalili również, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem. Nastolatek jest podejrzany także o krótkotrwałe użycie pojazdu należącego do innej osoby, a następnie porzucenie go w uszkodzonym stanie po kolizji.

Zarzucano mu również naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz odmowy podawania danych podczas wcześniejszych policyjnych kontroli. Nie okazał także dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Polski.

Ze względu na wielokrotne łamanie prawa zawierciańscy policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemca z kraju.

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Komendant placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zdecydował o przymusowym doprowadzeniu 19-latka do granicy. Mężczyzna otrzymał również sześcioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen.

We wtorek wieczorem został przekazany władzom Ukrainy.

Funkcjonariusze sosnowieckiej placówki zatrzymali także dwoje innych obywateli Ukrainy - kobietę i mężczyznę, którzy mieli wielokrotnie dopuszczać się kradzieży.

Kobieta otrzymała pięcioletni zakaz powrotu. Obecnie oczekuje na przygotowanie dokumentów niezbędnych do wydalenia. Mężczyźnie zakazano ponownego wjazdu przez sześć lat. Został już pod konwojem doprowadzony do granicy i przekazany ukraińskim władzom.





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