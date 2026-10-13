W skrócie Komisja Wenecka uznała, że prezydent Karol Nawrocki powinien szybko przyjąć zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm i nie powinien sprawdzać procesu ich wyboru.

W opinii Komisji Weneckiej podano, że prezydent nie ma prawa weryfikować procedury wyboru sędziów, a ślubowanie powinno być przyjęte nawet bez jego obecności, jeśli odmówi zaprzysiężenia.

Od kilku miesięcy trwa spór dotyczący zaprzysiężenia sędziów TK, a prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów, powołując się na niespełnienie przez nich wymogów formalnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W opublikowanej we wtorek opinii Komisja Wenecka stwierdziła: "fakt, że zaprzysiężenie składane jest przed prezydentem nie oznacza, że prezydent ma uprawnienie do badania podstaw wyboru lub procedury prowadzącej do niego".

"Procedura zaprzysiężenia nie może być postrzegana lub realizowana w sposób, który uderza w konstytucyjne uprawnienie Sejmu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego lub daje prezydentowi rolę w ich wyborze, której nie przewiduje dla niego konstytucja" - dodano.

Komisja Wenecka: Prezydent powinien odebrać ślubowanie od sędziów TK

Dlatego też Komisja Wenecka zarekomendowała, że prezydent "powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm i nie rościć sobie prawa do weryfikowania procedury wyboru".

Jednocześnie zaznaczono, że jeśli prezydent będzie odmawiał przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, możliwe jest złożenie go bez jego obecności. Powinno być ono jednak złożone w formie przewidzianej przez prawo oraz skierowane do prezydenta i przekazane mu.

Opinia została przyjęta na sesji plenarnej w Wenecji w piątek, 9 października. O jej wydanie wnioskował Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy, czyli jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Spór wokół TK. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania

Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa już od kilku miesięcy. W kwietniu czterech wybranych wcześniej przez Sejm sędziów złożyło w Sejmie ślubowanie po tym, jak prezydent Karol Nawrocki odmówił ich zaprzysiężenia. Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziuruda i Anna Korwin-Piotrowska złożyli ślubowanie w obecności m.in. marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Prezydent stwierdził, że złożenie zaprzysiężenia w Sejmie nie miało mocy prawnej i pokazało, że osoby te nie powinny zostać sędziami TK, bowiem sami zachowali się niezgodnie z konstytucją. Podobnego zdania jest również prezes TK Bogdan Święczkowski, który odmówił dopuszczenia tych sędziów do orzekania.

4 września Sejm wybrał jeszcze jednego nowego sędziego TK. Został nim Maciej Berek. Od tego czasu prezydent nie przyjął od niego ślubowania. Według Karola Nawrockiego Berek nie spełnia wymogów formalnych do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Prezydent twierdzi, że jest gwarantem legalności wyboru sędziego, dlatego też nie przyjmie od Berka ślubowania, dopóki ten nie przedstawi dowodów, że wszystkie wymogi spełnia.



