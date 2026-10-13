W skrócie Komisja Wenecka uznała, że prezydent Karol Nawrocki powinien szybko przyjąć zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm i nie powinien sprawdzać procesu ich wyboru.

W opinii Komisji Weneckiej podano, że prezydent nie ma prawa weryfikować procedury wyboru sędziów, a ślubowanie powinno być przyjęte nawet bez jego obecności, jeśli odmówi zaprzysiężenia.

Od kilku miesięcy trwa spór dotyczący zaprzysiężenia sędziów TK, a prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów, powołując się na niespełnienie przez nich wymogów formalnych.

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W opublikowanej we wtorek opinii Komisja Wenecka stwierdziła: "Fakt, że zaprzysiężenie składane jest przed prezydentem, nie oznacza, że prezydent ma uprawnienie do badania podstaw wyboru lub procedury prowadzącej do niego".

"Procedura zaprzysiężenia nie może być postrzegana lub realizowana w sposób, który uderza w konstytucyjne uprawnienie Sejmu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego lub daje prezydentowi rolę w ich wyborze, której nie przewiduje dla niego konstytucja" - dodano.

Komisja Wenecka: Prezydent powinien odebrać ślubowanie od sędziów TK

Dlatego też Komisja Wenecka zarekomendowała, że prezydent "powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm i nie rościć sobie prawa do weryfikowania procedury wyboru".

Jednocześnie zaznaczono, że jeśli prezydent będzie odmawiał przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, możliwe jest złożenie go bez jego obecności. Powinno być ono jednak złożone w formie przewidzianej przez prawo oraz skierowane do prezydenta i przekazane mu.

Opinia została przyjęta na sesji plenarnej w Wenecji w piątek 9 października. O jej wydanie wnioskował Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy, otwiera się w nowym oknie, czyli jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Żurek o zaprzysiężeniu sędziów TK: Prezydent nie ma prawa

Opinię Komisji Weneckiej skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. "Komisja Wenecka w najnowszej opinii potwierdza stanowisko prawników i konstytucjonalistów. Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm" - napisał.

Żurek stwierdził, że składanie ślubowania przed prezydentem "wynika wyłącznie ze zwykłej ustawy i ma charakter ceremonialny, a nie władczy".

"Konstytucja powierza wybór sędziów Sejmowi i nie daje prezydentowi uprawnień do recenzowania decyzji parlamentu ani do badania kandydatów. Obowiązkiem prezydenta jest natychmiastowe odebranie przysięgi bez zbędnej zwłoki" - napisał minister sprawiedliwości.

"Próba paraliżowania sądu konstytucyjnego poprzez obstrukcję to naruszenie fundamentów ustrojowych Rzeczypospolitej" - dodał Żurek.

Rafał Leśkiewicz: Opini Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej

Do sprawy odniósł się również w rozmowie z Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. - To jest opinia Komisji Weneckiej, która nie ma żadnej mocy prawnej. Można ją równie dobrze potraktować w taki sposób jak opinie wyrażane przez Polaków na ulicach - stwierdził.

Według niego kluczowe w tej kwestii są przepisy konstytucji oraz ustaw, które regulują obowiązki prezydenta. - Zgodnie z konstytucją i ustawami pan prezydent dokonuje aktu przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunały Konstytucyjnego - powiedział.

Odniósł się również do wyboru Macieja Berka na sędziego TK. - W (tym) przypadku nie został dopełniony wymóg formalny potwierdzenia 10-letniego okresu pełnienia funkcji radcy prawnego. To jest warunek, bez którego Maciej Berek nie może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ prezydent poprzez akt przyjęcia ślubowania potwierdza praworządność wyboru dokonanego przez Sejm - stwierdził Leśkiewicz.

- Proszę nie wierzyć rządzącym, którzy próbują budować wokół tej opinii Komisji Weneckiej jakieś hipotezy i formułować jakieś daleko idące wnioski - dodał.

Spór wokół TK. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania

Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa już od kilku miesięcy. W kwietniu czterech wybranych wcześniej przez Sejm sędziów złożyło w Sejmie ślubowanie po tym, jak prezydent Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie odmówił ich zaprzysiężenia. Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziuruda i Anna Korwin-Piotrowska złożyli ślubowanie w obecności m.in. marszałka Włodzimierza Czarzastego, otwiera się w nowym oknie.

Prezydent stwierdził, że złożenie zaprzysiężenia w Sejmie nie miało mocy prawnej i pokazało, że osoby te nie powinny zostać sędziami TK, bowiem sami zachowali się niezgodnie z konstytucją. Podobnego zdania jest również prezes TK Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie, który odmówił dopuszczenia tych sędziów do orzekania.

4 września Sejm wybrał jeszcze jednego nowego sędziego TK. Został nim Maciej Berek, otwiera się w nowym oknie. Od tego czasu prezydent nie przyjął od niego ślubowania. Według Karola Nawrockiego Berek nie spełnia wymogów formalnych do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Prezydent twierdzi, że jest gwarantem legalności wyboru sędziego, dlatego też nie przyjmie od Berka ślubowania, dopóki ten nie przedstawi dowodów, że wszystkie wymogi spełnia.



