Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie, Komisja może podjąć kolejne kroki w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. O wszczęciu postępowania informowaliśmy już wczoraj, kiedy unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis przekazał, że kolegium komisarzy podjęło decyzję, by nadać sprawie "lex Tusk" bieg prawny.

Przypomnijmy, że tłem sprawy jest ustawa o komisji ds. rosyjskich wpływów, nazywana w mediach "lex Tusk". 29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji ds. rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie.

Efektem podpisu była międzynarodowa i krajowa krytyka. Wątpliwości budzi fakt, że nowa komisja będzie mogła "pozbawić poszczególnych osób prawa wyborczego i zakazać im pełnienia funkcji publicznych" - wskazywano.

Sama KE wydała już wcześniej oświadczenie, w którym dokument skrytykowała: "Nowa ustawa budzi obawy, że może zostać wykorzystana do wpływania, bez sprawiedliwego procesu, na możliwość ubiegania się o urząd publiczny. Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders poruszył tę kwestię z ministrami podczas Rady do Spraw Ogólnych. Komisja Europejska analizuje obecnie to nowe prawo i w razie potrzeby nie zawaha się podjąć natychmiastowych działań".

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zmiany

- Przygotowałem nowelizację ustawy, by rozwiązać wszelkie wątpliwości i zarzuty dotyczące komisji - powiedział prezydent Andrzej Duda w odpowiedzi na sytuację.

Już w piątek wieczorem projekt trafił do Sejmu. Prezydencki projekt zakłada zmianę trybu odwoławczego od decyzji komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne. W zmianach chodzi także o wykluczenie możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora, zwiększenie niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią oraz ujednolicenie w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.