Komisja Europejska ogłasza. Chodzi o Pakt Migracyjny, wskazali na Polskę

Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego - ogłosił we wtorek komisarz ds. migracji Magnus Brunner. Dokumenty w tej sprawie będzie rozpatrywać w głosowaniu Rada Unii Europejskiej - przekazał.

Każde z sześciu wskazanych państw, jak podała Komisja Europejska, może wystąpić w sprawie zwolnienia z relokacji migrantów do Rady Unii Europejskiej (która zrzesza wszystkie państwa członkowskie).

Decyzje w tej sprawie Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.

KE ogłasza. Chodzi o Pakt Migracyjny

Zwolnienia będą dotyczyć jedynie nadchodzącego roku.

- Przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, trzeba to jasno powiedzieć: solidarność jest elastyczna. Państwa członkowskie mogą również wybrać alternatywne środki wobec relokacji. Oznacza to, że relokacja nie jest wiążąca - oznajmił komisarz ds. migracji Magnus Brunner.

    Przypomnijmy, pakt migracyjny przewiduje możliwość przyjęcia migrantów, wniesienia wkładu finansowego lub wsparcia operacyjnego.

    KE: Polska zmaga się z poważną presją migracyjną

    KE niejako potwierdziła stanowisko wyrażane wcześniej kilkukrotnie przez polskiego premiera i innych członków rządu.

    - Polska nie będzie implementowała Paktu Migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów - mówił w lutym Donald Tusk. Jak podkreślił, państwa UE "mają nam pomagać, a nie nakładać jakiekolwiek ciężary".

    Rząd w Warszawie, jako główny argument za wyłączeniem z unijnego mechanizmu relokacji, podawał obecność w Polsce ukraińskich uchodźców. W ciągu ponad trzech lat trwania wojny w Ukrainie przez nas kraj przeszło kilka milionów ludzi z rejonów ogarniętych konfliktem.

    Podobnego zdania w październiku był rzecznik rządu. - Z naszej perspektywy sprawa jest jasna (...). Polska jest pod takiego rodzaju presją, że będzie z odpowiednich zapisów wyłączona - zaznaczył Adam Szłapka.

    Polska dostanie dodatkowe pieniądze z UE? "Aby zwiększyć efektywność deportacji"

    Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk przekonywał, że Polska nie tylko zostanie zwolniona z mechanizmu przymusowej relokacji migrantów z państw zachodnich UE, ale także otrzyma dodatkowe unijne fundusze.

    - W budżecie Unii Europejskiej na 2026 rok dostaniemy około miliarda złotych, (...) żebyśmy jeszcze zwiększyli efektywność deportacji - tłumaczył Duszczyk.

