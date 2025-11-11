Komisja Europejska ogłasza. Chodzi o Pakt Migracyjny, wskazali na Polskę

Każde z sześciu wskazanych państw, jak podała Komisja Europejska, może wystąpić w sprawie zwolnienia z relokacji migrantów do Rady Unii Europejskiej (która zrzesza wszystkie państwa członkowskie).

Decyzje w tej sprawie Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną.

KE ogłasza. Chodzi o Pakt Migracyjny

Zwolnienia będą dotyczyć jedynie nadchodzącego roku.

- Przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, trzeba to jasno powiedzieć: solidarność jest elastyczna. Państwa członkowskie mogą również wybrać alternatywne środki wobec relokacji. Oznacza to, że relokacja nie jest wiążąca - oznajmił komisarz ds. migracji Magnus Brunner.

Przypomnijmy, pakt migracyjny przewiduje możliwość przyjęcia migrantów, wniesienia wkładu finansowego lub wsparcia operacyjnego.

KE: Polska zmaga się z poważną presją migracyjną

KE niejako potwierdziła stanowisko wyrażane wcześniej kilkukrotnie przez polskiego premiera i innych członków rządu.

- Polska nie będzie implementowała Paktu Migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów - mówił w lutym Donald Tusk. Jak podkreślił, państwa UE "mają nam pomagać, a nie nakładać jakiekolwiek ciężary".

Rząd w Warszawie, jako główny argument za wyłączeniem z unijnego mechanizmu relokacji, podawał obecność w Polsce ukraińskich uchodźców. W ciągu ponad trzech lat trwania wojny w Ukrainie przez nas kraj przeszło kilka milionów ludzi z rejonów ogarniętych konfliktem.

Podobnego zdania w październiku był rzecznik rządu. - Z naszej perspektywy sprawa jest jasna (...). Polska jest pod takiego rodzaju presją, że będzie z odpowiednich zapisów wyłączona - zaznaczył Adam Szłapka.

Polska dostanie dodatkowe pieniądze z UE? "Aby zwiększyć efektywność deportacji"

Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk przekonywał, że Polska nie tylko zostanie zwolniona z mechanizmu przymusowej relokacji migrantów z państw zachodnich UE, ale także otrzyma dodatkowe unijne fundusze.

- W budżecie Unii Europejskiej na 2026 rok dostaniemy około miliarda złotych, (...) żebyśmy jeszcze zwiększyli efektywność deportacji - tłumaczył Duszczyk.

Biedroń w "Graffiti" o słowach Tuska: Nawet Konfederacja takich głupot nie opowiada Polsat News Polsat News