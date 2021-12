Polska Minister Czarnek ostrzega. Możliwy paraliż szkół

W porządku posiedzenia Sejmu wyznaczono już punkt na drugie czytanie projektu, które miałoby się odbyć we wtorek wieczorem. Wniosek o zawieszenie obrad złożył poseł PO Czesław Mroczek, który podważał tryb prowadzenia tak pilnych prac. Uzasadniał, że przed posiedzeniem połączonych komisji nie odbyły się posiedzenia prezydiów komisji edukacji i obrony narodowej. Dodawał, że taki tryb prowadzenia prac jest niezgodny z prawem.

Co ciekawe, wniosek dość niespodziewanie został przegłosowany na korzyść opozycji. Głosowało 61 posłów, a za odwołaniem prac w komisji było 31, przeciw 29, jeden się wstrzymał. Formalnie to PiS w obu komisjach ma większość, ale tym razem doszło do wyjątkowej mobilizacji opozycji, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie pojawili się w komplecie.

Wspólne prace komisji edukacji oraz komisji obrony narodowej zostały więc zawieszone - przynajmniej do czasu wyjaśnienia nieścisłości.



Posłowie opozycji przekonują, że to ich sukces, ale wciąż nie wiadomo, kiedy sprawa wróci na komisję. Po zawieszeniu prac zebrały się prezydia obu komisji - edukacji oraz obrony narodowej.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe to projekt rządowy, który został złożony w Sejmie pod koniec listopada. Wnioskodawca chce wzmocnić rolę kuratorów oświaty, a zdaniem posłów opozycji, umniejszyć znaczenie dyrektorów szkół lub organów prowadzących. Zgodnie z projektem, jeśli dyrektor szkoły nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, a nawet odwołać go w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Druga ważna zmiana dotyczy zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Jak mówił wprost Przemysław Czarnek w "Gościu Wydarzeń", chodzi głównie o edukację seksualną.