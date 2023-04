W Sejmie odbyło się drugie czytanie złożonego przez posłów PiS projektu ustawy, powołującej specjalną Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Projekt przedstawił Paweł Hreniak (PiS), reprezentant sejmowej Komisji spraw wewnętrznych i administracji, która wcześniej pochylała się nad projektem.

Jak mówił, sytuacja po rosyjskim ataku na Ukrainę wymaga nadzwyczajnych działań, które będą służyły ochronie interesów RP. - Stąd też potrzeba powołania komisji, która dokona całościowego przeglądu wszelkich wpływów rosyjskich, które zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Polski - powiedział. Jak zaznaczył, sejmowa komisja po pracach wnosi, żeby uchwalić projekt ustawy.

Reklama

Sejm: Debata nad powołaniem komisji. PiS za, opozycja przeciw

Piotr Kaleta z PiS zadeklarował, że jego klub poprze projekt, ponieważ "istotą sprawy jest dochodzenie do prawdy". - Najważniejszym pytaniem jest to, czy były działania przeciw polskiej racji stanu. Jeżeli uczestniczą w tym politycy, którzy mogli maczać palce w tym, żeby było zagrożone bezpieczeństwo energetyczne - to powołanie takiej komisji jest po prostu konieczne - stwierdził.