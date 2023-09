Komisja ds. Pegasusa. M. Bosacki: Podpisałem pierwsze zawiadomienia do prokuratury

- Po opublikowaniu naszego raportu dot. Pegasusa przez kilka godzin przesłuchiwano pana Roberta Ziółkowskiego, który jest głównym świadkiem i posiadaczem dowodów na to, że inwigilowano obywateli w hotelach Polskiego Holdingu Hotelowego. Miał on dostarczyć nam wczoraj te dowody - powiedział na konferencji prasowej członków Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji senator Marcin Bosacki.