"Prezydium Sejmu przyjęło nasz wniosek w sprawie kandydatur PiS do Komisji Śledczej ds. Pegasusa. 'Nie' dla najbliższych ludzi Zbigniewa Ziobry, nie można być sędzią we własnej sprawie. Czekamy na nowe wskazania kandydatów. Skuteczność" - poinformował w mediach społecznościowych Tomasz Trela z Lewicy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że "klub PiS ma wyznaczyć nowych kandydatów". Oznacza to, że członkowie komisji nie zostaną w czwartek powołani.