W skrócie Polska 2050 nie zrealizowała kluczowych postulatów programu dotyczących rynku pracy, administracji publicznej i usług społecznych.

W partii Szymona Hołowni doszło do konfliktów frakcyjnych, a liczba niespełnionych obietnic wzrosła w trakcie współrządzenia.

Liderzy Polski 2050 nie wypracowali własnej politycznej narracji ani autonomii wobec Koalicji Obywatelskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Program Polski 2050 opierał się na kilku filarach: pracy, ochronie zdrowia, edukacji, Polsce powiatowej i solidarnej, państwie, rodzinie, energetyce i ekologii. Skoro ugrupowanie Hołowni miało swoich przedstawicieli w kluczowych resortach odpowiedzialnych za te obszary, naturalne jest pytanie: co realnie udało się zrealizować tej partii przez ponad dwa lata współrządzenia?

Już w części poświęconej pracy widać rozdźwięk między zapowiedziami a rzeczywistością. Polska 2050 obiecywała:

wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy,

zwiększenie roli układów zbiorowych

oraz godne, konkurencyjne wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Obietnica sprawczości a praktyka bezsilności

Trudno jednak dziś, bez popadania w groteskę, twierdzić, że państwo stało się po 2023 roku atrakcyjnym pracodawcą. Pensje w budżetówce wciąż wyraźnie odstają od sektora prywatnego, a administracja publiczna pozostaje jednym z najmniej konkurencyjnych miejsc pracy w kraju.

Równie blado wypada bilans w sprawie ponadzakładowych układów zbiorowych: przez dwa lata nie wprowadzono ich nawet w najbardziej oczywistych sektorach. Dla przykładu pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego uczelni, w przeciwieństwie do nauczycieli oświaty, nie mają wciąż jednolitej, ogólnopolskiej regulacji swoich praw, ścieżek awansu, czasu pracy czy wynagrodzeń.

A jeśli chodzi o wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, wystarczy przypomnieć, że jednym z najbardziej hałaśliwych przeciwników reformy PIP był jeszcze niedawno kandydat na szefa Polski 2050 - Ryszard Petru.

Podobnie jest z zapowiedziami dotyczącymi sprawnego i przejrzystego państwa. Polska 2050 obiecywała powołanie apolitycznej Komisji Rekrutacyjnej, która miała odpartyjnić konkursy w administracji publicznej i oprzeć je na kompetencjach, a nie kluczu politycznym. Tymczasem - jak donoszą media - zarówno w Krajowym Zasobie Nieruchomości, nadzorowanym przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, jak i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podległym Paulinie Hennig-Klosce, zatrudnienie znalazło wielu działaczy związanych z partią Hołowni.

Równie symbolicznie brzmi dziś postulat zmniejszenia liczby wiceministrów o połowę i "odchudzenia" Kancelarii Premiera. W praktyce obecny rząd ma około 10 wiceministrów więcej niż gabinet Mateusza Morawieckiego pod koniec swoich rządów.

Lista niezrealizowanych obietnic jest zresztą znacznie dłuższa. Polska 2050 zapowiadała:

szerokopasmowy internet,

dobre drogi i kanalizację w każdej miejscowości,

PKS w każdej gminie,

Lokalne Domy Zdrowia we wszystkich powiatach,

wysokie pensje dla nauczycieli i pielęgniarek,

oraz 2 proc. PKB na badania i rozwój.

Nic z tego nie tylko nie zostało wdrożone, ale nawet nie stało się wyraźnym priorytetem prac rządu. To nie jest już kwestia drobnych opóźnień - to symbol braku sprawczości, wiarygodności i politycznej skuteczności Polski 2050 w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Rozpłynięci w cieniu duopolu

Odkładając na bok infantylne kłótnie frakcyjne, dziwaczne wręcz listy Szymona Hołowni do partyjnego aktywu i kompromitacje związane z wyborem przewodniczącej partii, można postawić tezę bardziej fundamentalną:

Polska 2050, swoim brakiem wyrazistości i odwagi politycznej, sama pokazała, że nie warto na nią głosować.

Wyborcy Hołowni z 2020 roku i Trzeciej Drogi z 2023 roku oczekiwali polityki wykraczającej poza skostniały duopol PO-PiS, poza 20-letnią wojnę Tuska z Kaczyńskim. Tymczasem liderzy Polski 2050 nie potrafili zaproponować nowych osi politycznego sporu ani własnej, rozpoznawalnej narracji. Zamiast walki o PKS w każdej gminie czy realnie dofinansowaną ochronę zdrowia w powiatach, ugrupowanie weszło w utarte schematy głównych rozgrywających.

W kluczowych momentach - przy brutalnym przejęciu mediów publicznych czy wkroczeniu policji do Pałacu Prezydenckiego w 2024 roku - politycy Polski 2050 albo milczeli, albo powtarzali narrację Donalda Tuska.

Sam Hołownia, jako druga osoba w państwie przez dwa lata, nie podjął nawet próby dialogu z prezydentem Andrzejem Dudą, która mogłaby dać mu minimum autonomii i stworzyć przestrzeń do budowania własnej podmiotowości, szczególnie względem Donalda Tuska. Zamiast tego jego formacja coraz bardziej rozpływała się w symbolice Koalicji Obywatelskiej.

Ekspertka w zderzeniu z twardą polityką

Pierwsza połowa kadencji uwidoczniła też fundamentalne słabości Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, mimo jej niewątpliwego doświadczenia eksperckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Polityka partyjna okazała się inną grą niż świat think tanków. Nieumiejętność rozładowywania napięć, szybka próba przejęcia pełnej kontroli nad klubem parlamentarnym oraz całkowita nieskuteczność w walce o tekę wicepremiera świadczą o podstawowych brakach minister funduszy i polityki regionalnej.

Pytanie, jak szybko Donald Tusk zdecyduje się sprawdzić, czy nowa przewodnicząca Polski 2050 nadrobiła braki w tej ciężkiej szkole polityki.

Bartosz Rydliński

"Polityczny WF": Jaka przyszłość Morawieckiego w PiS? "Zdeterminowani, by zostać" INTERIA.PL