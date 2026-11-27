W skrócie Prokuratura Krajowa wskazała cztery główne przyczyny katastrofy smoleńskiej, wśród których wymieniono m.in. niestabilne podejście do lądowania oraz błędną ocenę wysokości.

Małgorzata Wasserman zarzuciła prokuraturze manipulację oraz brak rzetelnych oględzin miejsca zdarzenia, podkreślając brak kluczowych dokumentów i próbek do badań.

Do sprawy odnieśli się też inni politycy.

Premier Donald Tusk stwierdził, że przyczyny tragedii ustalono krótko po wypadku, a późniejsze kwestionowanie ustaleń wynikało z powodów politycznych.

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Prokuratura Krajowa podała w piątek opinię biegłych w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Po konferencji głos w sprawie zabrali m.in. byli członkowie powołanej przez Antoniego Macierewicza w 2016 roku Podkomisji do Ponownego Zbadania katastrofy smoleńskiej przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego.

"Ten obraz z prezentacji prokuratury powinien być ilustracją całkowitej kompromitacji zarówno prokuratury, która zdecydowała sie ten materiał pokazać publicznie jak i biegłych międzynarodowych, którzy za pomocą 'superkomputerów' przygotowali wizualizację" - napisali.

Zwrócili uwagę, że "samolot po uderzeniu w brzozę na działce Bodina pęka z oddzieleniem części ogonowej". "Taka jest prawdziwa wartość Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Kpina z rozumu" - dodali.

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Katastrofa smoleńska. Komentarze po konferencji Prokuratury Krajowej

Konferencja wywołała poruszenie wśród polityków.

Głos w sprawie zabrała między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, której matka, Barbara JarugaNowacka, zginęła w katastrofie smoleńskiej. Szefowa MEN wskazała, że "czeka na rozliczenie" Antoniego Macierewicza - przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.

"Lata politycznego żerowania na Smoleńsku. Ekshumacje, zawłaszczenie pamięci, kasa wyciągana na żenujące pseudobadania" - pisała minister, dodając, że czeka także na "spokój oraz szacunek dla pamięci o naszych bliskich".

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Z kolei Małgorzata Wasserman, córka zmarłego w katastrofie Zbigniewa Wassermana uznała, że prok. Przemysław Nowak "usiłował, bardzo nieudolnie, przedstawić jakąś wersję zdarzenia". - Tyle tylko, że pan prokurator dokonał bardzo dużej manipulacji, informując o ustaleniach prokuratury - wskazywała.

Posłanka wskazała na przebieg czynności procesowych, które muszą zostać wykonane po każdej katastrofie lotniczej i wskazała, że wielu z tych dokumentów brakuje.

- Polska prokuratura nie posiada oględzin miejsca zdarzenia. (...) Wypowiedzi osób będących na miejscu zdarzenia, wskazują, że chodziło tam wiele postronnych osób i że wszyscy byli świadkami, jak miejsce zdarzenia było niszczone przez Rosjan - mówiła.

- Skoro nie było oględzin zdarzenia, to nie ma też prób pobranych z miejsca zdarzenia. (...) Żeby móc stwierdzić, czy był wybuch, czy go nie było, trzeba mieć do tego pobrane próby, które będzie można zbadać w laboratoriach. Polska prokuratura takich materiałów do badania nie posiada - wyjaśniła Wasserman.

Prokuratura o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Fala komentarzy w sieci

Z kolei Rafał Bochenek pytał w mediach społecznościowych: "czy naprawdę prokuratura Tuska chciała nam dzisiaj powiedzieć, że za katastrofę smoleńską w ogóle nie odpowiada Putin, ale winni są piloci?". Rzecznik PiS uznał to za "rosyjskie wpływy".

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Podczas konferencji prasowej w Brukseli o sprawę pytany był także Donald Tusk. - Nie było żadnego sporu. Kwestia katastrofy smoleńskiej to nie jest przedmiot sporu, że ona wyglądała tak, jakby chciał Kaczyński czy Tusk - stwierdził szef rządu.

- Przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały precyzyjnie ustalone przez komisję tuż po katastrofie. Było to zakwestionowane z czysto politycznych względów - mówił premier.

Ponadto, według słów Tuska, "pan Kaczyński, Macierewicz, PiS zrobili z tego wielką kampanię nienawiści wobec swoich oponentów i konkurentów i zniszczyli życie publiczne tymi oskarżeniami o zamach, w którym miał uczestniczyć". - Wiecie dobrze, jak wyglądał ten koszmar smoleński po katastrofie - przypominał.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał z kolei, że "dobrze, że w tej sprawie jest wreszcie finał". - To potwierdza, że wszystkie tezy o zamachu były tylko i wyłącznie szyte na użytek polityczny - mówił minister obrony narodowej.

Cztery przyczyny katastrofy smoleńskiej. Informacje Prokuratury Krajowej

Prokuratura Krajowa zaprezentowała opinię zespołu biegłych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że przyczynami katastrofy smoleńskiej były:

Niestabilne podejście do lądowania,

Błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu,

Kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości,

Zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Ponadto, z opinii biegłych wynika, że wśród czynników przyjających katastrofie były także działania rosyjskich kontrolerów oraz funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, wybór lotniska Smoleńsk Północny oraz nieprzestrzeganie zasad sterylności kokpitu.

Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku, podczas lotu polskiej delegacji na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło w niej 96 osób w tym ówczesny prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską.



