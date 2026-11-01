W skrócie Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń zapewnił funkcjonariuszy, że ich działania pod Trybunałem Konstytucyjnym były zgodne z prawem i obiecał im pełne wsparcie.

Szef policji wyjaśnił, że pismo o podwyższonej gotowości dotyczyło zagrożeń ze Wschodu, a nie piątkowych wydarzeń przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Związek Zawodowy Policyjna Solidarność zwrócił się do komendanta z wnioskiem o wyjaśnienia, wskazując na wątpliwości prawne dotyczące działań policji przed TK.

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"Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, zwracam się do Was w momencie, gdy nasza służba po raz kolejny staje się obiektem dyskusji i medialnych ocen" - napisał gen. insp. Boroń.

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Według niego "każdy, kto obserwował przebieg wydarzeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego w piątek i sobotę nie powinien mieć wątpliwości, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko osobom znajdującym się wewnątrz Trybunału, ale także tysiącom zgromadzonym przed budynkiem" - dodał i zaznaczył, że tego typu wydarzenia mogą generować skrajne emocje tłumu i prowadzić do zagrożenia.

Komendant główny policji zwrócił się do policjantów. "Nie pozwolę"

Jednocześnie komendant zapewnił funkcjonariuszy, że wszystkie ich działania przed TK były zgodne z prawem. "Naszą rolą nie jest ocena funkcjonowania Trybunału, ale realizacja zadań zawartych w ustawie o Policji" - stwierdził.

"Nigdy nie pozwoliłem i nie pozwolę na to, aby ktokolwiek z Was - wykonując swoje obowiązki - został narażony na niezgodną z prawem odpowiedzialność. Możecie być pewni nie tylko mojego pełnego wsparcia, ale przede wszystkim tego, że stoję na czele i staram się być tarczą ochronną przed każdym, kto w jakikolwiek sposób próbowałby wykorzystać Policję do działań niezgodnych z prawem czy własnych, partykularnych interesów" - zaznaczył.

Komendant Marek Boroń podziękował funkcjonariuszom za ich profesjonalizm w zabezpieczaniu Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził, "w chwili, w której zakładamy mundur, odkładamy na bok poglądy i sympatie polityczne. Policja nigdy nie jest stroną żadnego sporu, jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa".

Gen. Boroń tłumaczy głośne pismo. "Nie ma nic wspólnego"

Boroń odniósł się również do sprawy pisma, które zostało w piątek skierowane do komendantów wojewódzkich, w którym apelowano do nich, by funkcjonariusze w całym kraju pozostawali w stanie gotowości i mieli przy sobie m.in. pistolety maszynowe. Według niego nie miało to żadnego związku z wydarzeniami przed TK.

"Policja musi być przygotowana na próby destabilizacji w naszym kraju dokonywane przez służby ze Wschodu i to właśnie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w tym obszarze było przyczyną wysłania pisma do garnizonów" - stwierdził.

"Nie ma mojej zgody na burzenie w naszym kraju poczucia bezpieczeństwa. Bulwersuje mnie fakt, że taka narracja jest rozpowszechniania także przez niektórych funkcjonariuszy" - dodał.

Komendant zwrócił uwagę, że obecnie na policji spoczywa "ogromna odpowiedzialność" za zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. "Rozbijanie jedności formacji i kreowanie wewnętrznych podziałów z pewnością nie pomaga skutecznie dbać o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny" - podsumował.

Spór o TK. Solidarność pisze do komendanta głównego policji

W związku z sytuacją przed Trybunałem Konstytucyjnym wobec policjantów wielokrotnie padały groźby pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. W niedzielę przed budynkiem TK pojawił się jego prezes Bogdan Święczkowski, który stwierdził, że obecni na miejscu funkcjonariusze powinni wyprowadzić z budynku znajdujące się tam osoby.

Niniejszym wydaję wam takie polecenie. Prezes TK wzywa was do asysty i wyprowadzenia osób nieuprawnionych, uzurpatorów, którzy znajdują się na terenie Trybunału Konstytucyjnego - powiedział. Gdy policjanci nie zareagowali na to wezwanie, Święczkowski stwierdził, że popełniają oni przestępstwo.

- Jako były prokurator udzielę wam porady prawnej: to, że stoicie biernie, to nie znaczy, że nie dopuszczacie się przestępstw tzw. zaniechania - stwierdził, zwracając się do funkcjonariuszy.

W związku z sytuacją w niedzielę Związek Zawodowy Policyjna Solidarność zwrócił się z pismem do komendanta Boronia o udzielenie wyjaśnień dotyczących akcji przed Trybunałem. Według nich działanie policji budzi wątpliwości prawne, w szczególności "informacje dotyczące odmowy wejścia na teren Trybunału Konstytucyjnego przez Parlamentarzystów RP oraz skandaliczna sytuacja z udziałem Prezydenta RP, który zmuszony był do przeciskania się przez kordon Policji".

Jednocześnie zaznaczyli, że nie chcą zajmować stanowiska w sporach politycznych. "W naszej ocenie klasa polityczna doprowadziła do sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Niestety osoby odpowiedzialne za obecny stan rzeczy nie zwracają uwagi na fakt, że gdy polityczne spory ustaną, Policja nadal będzie wykonywać swoją codzienną misję" - napisano.



