Rzecznik Praw Dziecka o prawdziwych wartościach i "kolorowych przebierańcach"

Swój felieton Pawlak rozpoczął od obrazowego porównania, w którym rozmieszczone na morzu boje ratunkowe wyznaczają granice nie po to, by ich nie przekraczać, ale by pokazać dzieciom, gdzie zaczyna się niebezpieczeństwo. Następnie wskazał, że stawianie takich ostrzeżeń jest koniecznie w procesie wychowania dziecka, by "wiedziało, w którym momencie zaczyna igrać z losem i gdzie czyha zło".