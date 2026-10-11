Były wiceminister stawił się w niedzielę w siedzibie łódzkiej ABW w związku z oskarżeniami kierowanymi w jego stronę przez byłe współpracownice. Jak wynika z reportażu portalu Zero, kobiety zarzucają parlamentarzyście stosowanie wobec nich przemocy.

W imieniu posła wypowiadał się dla mediów detektyw Krzysztof Rutkowski. - Ja reprezentuję pana Michała Kołodziejczaka - powiedział, dodając, że parlamentarzysta zjawił się u niego w związku z tą sprawą 4 września. Jak przekazał, Kołodziejczak zdecydował się złożyć zawiadomienie na byłą współpracownicę. Nie ujawniono jednak, czego dokładnie ma ono dotyczyć. Kołodziejczak ma poinformować o tym dopiero po opuszczeniu siedziby ABW.

- Miało być zgłaszane zawiadomienie o zmuszaniu do określonego zachowania, niemniej jednak (Kołodziejczak - red.) miał na tyle dobre serce, że nie chciał tym kobietom robić krzywdy - tłumaczył Rutkowski. Detektyw dodał, że "dzisiaj zostało złożone zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze odnośnie patostramingu".

- Dlaczego te kobiety, które rzekomo miały być tak poważnie skrzywdzone przez posła Kołodziejczaka, nie poszły na policje, nie złożyły stosownego zawiadomienia. Przecież nie media są organami śledczymi i komponentem do ścigania przestępstw, czy też nadużyć - kontynuował.

- Poseł nie stosował żadnej agresji wobec kobiet - stwierdził Rutkowski, odpowiadając na pytanie dziennikarzy skierowane do byłego wiceministra. Sam Kołodziejczak unikał rozmowy z mediami. Dopytywany, czy czuje się winny, odparł: - Dla mnie ważne jest to, co będzie działo się za tymi drzwiami, a nie przed kamerami.

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